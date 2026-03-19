100均で「うちには関係ないや…」ってスルーしたら損！今こそ持っておきたいハンガー

ダイソーで見つけた、低いベランダ竿用のピンチハンガー。一見不要かな…？と思いきや、これがなんと部屋干しで大活躍！ロング丈のワンピースも床につかず、サーキュレーターとも干渉しない優秀設計。ホームセンターなどにある類似品よりお得に買えて、部屋干しの快適度がグッとアップするアイテムなんです。要チェック！

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商品情報

商品名：ピンチハンガー（低い竿対応、42個）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：縦72cm×横36.5cm

内容量：42ピンチ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480022390

低いベランダ竿対応か…とスルーしたらもったいない！

ダイソーの洗濯グッズ売り場で見かけた『ピンチハンガー（低い竿対応、42個）』。

竿の低いベランダ干しに最適とのことで、正直、「うちには関係ないかな…」と一度スルーしかけました。

しかし、思いつきで部屋干しに使ってみると、快適度が格段にアップ！優秀な商品だったので、ぜひご紹介させてください。

ピンチの数は42個。

そしてこの、折りたたまれているサイドフックが最大の魅力なんです。

洗濯物の長さに合わせて干し分けもできる！ダイソーの『ピンチハンガー（低い竿対応、42個）』

まずは通常通り、中央にある挟めるタイプのフックで吊るしてみました。物干し竿からピンチまでの距離は、約29cmです。

そして、サイドフックで吊るしてみるとこんな感じに。竿との距離は約14cmまで縮まります。

特に便利だと感じたのが、部屋干しでロング丈のワンピースを干した時です。

一般的なハンガーだと裾が床につきそうになってストレスですが、このピンチハンガーなら引きずる心配なし。

さらに、下にサーキュレーターを置いても洗濯物と干渉しないので、風をしっかり当てて乾かすことができます。

花粉が多い季節や天気が乱れやすい時期は部屋干しをすることが多いので、これが快適すぎてもう手放せません！

今回はダイソーの『ピンチハンガー（低い竿対応、42個）』をご紹介しました。

作り自体はややチープな印象がありますが、類似品をニトリやカインズなどで買おうと思うと1,000円前後することも。

半分くらいのお値段でこのタイプのピンチハンガーが手に入るなら、十分に許容範囲です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。