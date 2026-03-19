ミニサイズあるなら教えてよ〜！小さいシンクでもフィット！家事が楽になる100均の人気商品

ダイソーで人気の『サッと捨てられるゴミフィルター』。排水口のゴミ受けの上に置くだけで、溜まったゴミをサッと捨てられる便利グッズなのですが、なんとミニサイズも展開されていました！小さなキッチンシンクで使いやすいサイズ。水流れが良いのに、ゴミをしっかりキャッチしてくれます！家事が楽になっておすすめです◎

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商品情報

商品名：サッと捨てられるゴミフィルター（80mm）

価格：￥110（税込）

取り付け可能サイズ：排水口の直径80mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480395401

ダイソーで人気の『サッと捨てられるゴミフィルター』のミニサイズを発見！

排水口のゴミ受けは、毎日カバーを取り外してゴミを捨てる作業が手間に感じることが多いものです。掃除の頻度が少ないと汚れも溜まりやすくなるので、もっと楽にできたらいいですよね。

そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーで人気の『サッと捨てられるゴミフィルター』。ゴミ受けの上に置くだけで、溜まったゴミをサッと捨てられる便利グッズです。

そんなアイテムに、なんとミニサイズの商品がありました！今回は、こちらの『サッと捨てられるゴミフィルター（80mm）』をご紹介します。

ゴミを溜めずに、気になったらすぐに捨てられる、ザルのようなアイテムです。

穴がたくさん開いていて、水切れの良い構造になっています。

取っ手が付いており、持ちやすい形状になっているのもポイント。

ゴミに触れることがなく、ストレスなくゴミ捨てができます。

こまめに捨てられるので、排水かごやネットにゴミが溜まりにくいのがいいなと思います。

ゴミをこまめに捨てられて快適！普段のお手入れも楽になる！

取り付け可能な排水口のサイズは、直径80mmとなっています。賃貸の小さなキッチンシンクで使いやすいサイズ感です。

穴が大きいので、水の流れが良いです。目詰まりもしにくく、お手入れも簡単ですよ◎

深さがあり、ある程度ゴミを溜めることができるのもGOOD。

このままゴミ袋にポイッと捨てるだけで簡単！

排水口も汚れにくくなり、普段のお手入れも楽になります。

今回は、ダイソーの『サッと捨てられるゴミフィルター（80mm）』をご紹介しました。

家事を少しでも楽にしてくれる、とても便利なアイテムです！まだ使ったことがない方、サイズが合わず諦めていた方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。