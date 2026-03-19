ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーが、次回第７回ＷＢＣの開催がＭＬＢシーズン中になる可能性についてふれたことをＡＰ通信が１８日（日本時間１９日）、報じた。

１７日（同１８日）にベネズエラの初優勝で幕を閉じたＷＢＣ。２００６年の第１回大会からキャンプ中の３月に行われてきたが、規則には投球数制限などが含まれており、選手を派遣する各球団はより厳しい制限の要求はもちろん、参加許可を与えないこともできる。しかし、ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーはＡＰ通信の取材に対し「シーズン中のトーナメントに本気で検討するなら、ＷＢＣは理想的な形になる」。ただ、オールスターとの兼ね合いもあり、すぐさま実現することは簡単ではない。

今年のＷＢＣは計４７試合で１６１万９８３９人の観客を集め、過去最高だった２３年の１３０万６４１４人から約２４％増加した。０６年が計３９試合で７４万４５１人だったことを考えると、大会の価値は年々高まってきていることは間違いないだろう。決勝戦の数字は出ていないが、今回のＷＢＣで最も視聴されたのは米国とドミニカ共和国の準決勝で、「ＦＳ１」と「ＦＯＸ Ｄｅｐｏｒｔｅｓ」で約７３７万人を記録した。２３年決勝の日本―米国戦の約５２０万人を大きく上回る最高記録だった。

同コッショナーは「２００６年に私たちが始めた場所とは似ても似つかない。今回は別のレベルに行ったと感じている」と語ったという。だが、シーズン前の開催だったこともあり、米国代表ではスクバル（タイガース）の登板が１度限りに制限されるなどした。米国のデローサ監督は「もしシーズンの中の開催になれば、参加を断る選手は誰もいなくなると思います」と話している。

現在、ＭＬＢと選手会は２８年ロサンゼルス五輪に選手が参加することについて交渉している。オールスターブレイク中に行われる６か国のトーナメントは、第７回ＷＢＣに大きな影響を与える可能性があるようで、マンフレッド氏は「私たちにとっての問題は（次回のＷＢＣを）２９年にするか、３０年にするのかということだ。多くの人から『さらに４年も待たせないで』とメールをもらった。ＷＢＣは３年か４年のサイクルが適切だと思う。タイミングは関連する種類の国際的な取り組みについて私たちがどうするかによって決まるだろう。私は（ＭＬＢ選手の）五輪参加に関して楽観的であり続けているし、もしオリンピックでプレーするなら、２８年７月から（ＷＢＣの）２９年春というのは短い期間であり、それは考慮しなければならないことだ。それが結果を決定付けると言っているわけではないが、考えなければならないことだと思う」と説明した。