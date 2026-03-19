（CNN）ペルシャ湾岸諸国のエネルギーインフラが18日、攻撃を受けた。カタールの主要な生産施設で火災が発生したほか、サウジアラビアではミサイルが迎撃された。攻撃の前にはイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が報復攻撃を警告していた。

カタール内務省は「イランの攻撃の標的となった後」にラスラファン工業都市で火災が発生したとX（旧ツイッター）に投稿した。ラスラファンには天然ガス処理施設があり、同国の経済を支えている。

国営エネルギー企業「カタールエナジー」は声明で、ラスラファンにミサイル攻撃があり、甚大な被害が発生していることを確認した。消火のために緊急対応チームが直ちに派遣され、死傷者はいないという。

外務省も声明を出し、こうした攻撃は「危険なエスカレーションかつ国家主権に対する重大な侵害であり、国家安全保障と地域の安定に対する直接的な脅威だ」と警告した。

これより前に、サウジアラビア国防省は首都リヤド上空で弾道ミサイル4発を迎撃したと発表した。市内に破片が落下したが、初期調査では被害は報告されていない。

国防省はまたドローン（無人機）2機も迎撃したことを明らかにした。うち1機は東部にあるガス施設に向かっていたという。このドローンは破壊され、被害はなかった。

イランのIRGCは自国のエネルギー施設が攻撃を受けたとして、強力な報復攻撃を示唆していた。

同国は世界最大級のガス田「サウスパース」など自国の石油・ガス施設が米国とイスラエルの攻撃を受けたとしている。

IRGCはまた、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）の石油施設周辺の住民らに避難を呼びかけており、さらなる攻撃への懸念が強まっている。