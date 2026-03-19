“授業料無償化”が決め手で息子が私立高校に入学しましたが、「1口10万円」の寄付金を求められました。寄付金は強制的に支払わなければならないのでしょうか？

私立高校に支払う寄付金とは？

私立高校の寄付金は、学校の教育や研究をより良くするために集められるお金です。主な役割は、授業料だけでは足りない設備費や研究費を補うことにあります。

また、寄付金には国から認められた税制上の優遇措置があります。個人や企業が寄付をすると、確定申告によって所得税や法人税の一部が戻ってくる制度です。

つまり、寄付金は「学校の教育環境を支えるための支援金」といえます。



私立高校の寄付金は「任意」？

私立高校の入学時に求められる寄付金は、多くの場合「任意」や「協力いただける方のみ」と記載されており、強制力は伴わないことが一般的です。

学校側には教育資金を募りたい考えがありますが、保護者の家庭事情を配慮する姿勢を大切にしているケースが多く見られます。



払わないと不利になることはあるのか

寄付をしないからといって、生徒が不利な扱いを受けることは基本的にはありません。寄付金の使い道は、校舎の設備の更新や教育プロジェクトなどに充てられるのが一般的です。ただし、支払わなかった家庭の子どもがそれらの恩恵を受けられない、といった不利益を受けることはありません。

私立高校では、入学金や授業料などの学費を支払うことで教育を受ける契約となっており、寄付金はあくまで追加の任意的な要素といえます。寄付をしたかどうかが分かる場面としては、学校報に名前が載る程度にとどまります。

最終的には、それぞれの家庭の経済状況や考え方に合わせて判断してください。



寄付金の考え方

私立高校を含む私立学校では、寄付金が教育活動を支える財源の一つです。

しかし、少子化の影響で学校運営を取り巻く環境は厳しさを増しており、教育活動を続けていくためには社会全体からのサポートが必要です。

こうした背景から、寄付金は学校の理念や活動に共感した人々が、自らの意思で教育環境を応援するための手段として位置づけられています。また、支援を促す仕組みとして、個人や企業が寄付をした場合に、税制上の優遇を受けられることがあります。

寄付を通じて学校の取り組みへの理解が深まり、私立高校の教育環境の充実につながることが期待できるでしょう。



私立高校の寄付金は内容を確認して判断しよう

私立高校の寄付金は、学校の教育環境をより良くするための支援金です。集められた資金は施設の改修や備品の充実など、生徒たちが過ごす環境を整えるために使われます。

多くの学校の募集要項には「任意」である旨が記されており、各家庭の判断で決めることができます。寄付をしないことで、成績や進路に影響が出るなどの不利益が生じることはありません。

また、寄付金は税制上の優遇措置を受けられる仕組みとなっており、学校の理念に賛同する人々が自らの意思で支える仕組みとして位置づけられています。最終的には、各家庭の経済状況や学校への考え方に基づき、無理のない範囲で協力を検討することが求められるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー