【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは山の動物や身を隠す術
普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、周囲に紛れるカモフラージュの技術から、山で見かける凛とした動物の名前まで、多彩なジャンルの言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
□□ふらーじゅ
□□ん
□□しか
ヒント：周囲の景色に溶け込んで、敵から身を隠したり正体を欺いたりするための手法といえば？
答えを見る
↓
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▼解説
かもふらーじゅ（カモフラージュ）
かもん（家紋）
かもしか（カモシカ）
姿を隠すための「カモフラージュ（かもふらーじゅ）」、日本の紋章である「かもん（家紋）」、そして山の静寂の中に佇む「カモシカ（かもしか）」。全く異なる役割を持つ言葉たちが、「かも」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の、霧が晴れるような快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、周囲に紛れるカモフラージュの技術から、山で見かける凛とした動物の名前まで、多彩なジャンルの言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ん
□□しか
ヒント：周囲の景色に溶け込んで、敵から身を隠したり正体を欺いたりするための手法といえば？
答えを見る
↓
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↓
正解：かも正解は「かも」でした。
▼解説
かもふらーじゅ（カモフラージュ）
かもん（家紋）
かもしか（カモシカ）
姿を隠すための「カモフラージュ（かもふらーじゅ）」、日本の紋章である「かもん（家紋）」、そして山の静寂の中に佇む「カモシカ（かもしか）」。全く異なる役割を持つ言葉たちが、「かも」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の、霧が晴れるような快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)