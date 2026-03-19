お笑い芸人、ボツ写真が「事件現場すぎる」と話題に！ 「呪いじゃん」「下手なホラーよりホラー」
お笑い芸人のカニササレアヤコさんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ボツになった写真を公開したところ「事件現場すぎる」「火サスみたい」といった声が寄せられています。
【写真】「事件現場すぎる」
この投稿には「きゃ〜」「事件現場すぎる」「火サスみたいになってるやん」「呪いじゃん」「下手なホラーよりホラーです！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「事件現場すぎる」
「きゃ〜」「火サスみたい」カニササレさんは「【没になった理由】装束の色落ちで水が赤すぎる」とつづり、1枚の写真を投稿。平安時代風の装束で浴槽に入るカニササレさんですが、色落ちによって水が赤く染まっています。おまけに、放心状態のような顔がとてもシュールです。
「装束のまま狭い浴槽に入れられた公家の死体」また、18日には顔がどアップになったバージョンを投稿。こちらにも「こわいよ、、アヤコさん」「吹き口に毒を塗られてましたな」「装束のまま狭い浴槽に入れられた公家の死体」といった反応が寄せられました。また、採用になったと思われる写真も17日に投稿しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)