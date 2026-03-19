大谷がインスタグラムを更新

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板した。4回1/3を投げて無失点。4三振を奪う好投で、今季初の実戦登板を終えた。試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、2つの動画を届けた。

二刀流開幕に向けて順調な調整ぶりを示した。初回を3者凡退で切り抜けると、2回も98.9マイル（約159.1キロ）で三振を奪うなど無失点。3回は1死二、三塁にされるも後続を見逃し三振、遊ゴロに打ち取った。4回1/3を投げて1安打4奪三振で無失点。61球を投げて最速99.9マイル（約160.8キロ）を記録した。

試合後、大谷は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し動画を公開。「NO PLACE LIKE HOME」と文字を添えて、MLB公式が発表したシーズン開幕の告知動画とともに、ジャイアンツ戦の2回にウィリー・アダメズ内野手を空振り三振に仕留めたシーンを投稿した。

30秒の告知動画で、大谷はパドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手らと共演。1週間後に迫ったシーズン開幕への期待が高まる動画となっている。今季の大谷はドジャースでは初めて開幕から二刀流で臨む。3年連続ワールドシリーズ制覇を目指すシーズンがいよいよ幕を開ける。（Full-Count編集部）