さいたま市大宮区のマンションで２０１８年、同意を得て茨城県の女性（当時２１歳）を殺害したとして、承諾殺人罪などに問われた無職斎藤純被告（３２）の初公判が１８日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であった。

検察側は、被告が１５年にも横浜市の女性（当時２２歳）を殺害していたとして、同罪で追起訴したと明らかにした。被告は「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めた。

起訴状などによると、被告は１８年１月、大宮区の自宅マンションで茨城県阿見町の女性を睡眠薬で眠らせ、ロープで首を絞めて殺害し、１５年１０月には横浜市の女性宅で住人女性を同様の手口で殺害したとされる。女性２人から殺害の同意を得ていたとしている。

検察側は、被告が幼い頃から「人を殺したい」という欲求を持っていたと説明。ＳＮＳなどで自殺願望のある人を探したと述べた。

父親「不審な男を見たと警察に伝えたが」

この日の公判では、横浜市の女性について神奈川県警が１５年の事件当時、自殺と判断していたとみられることも明らかになった。

検察側によると、被告は事件の２日後、女性宅に出向き、女性の両親と鉢合わせした。父親は「不審な男を見たと警察に伝えたが、自殺と判断された」と話しているという。

神奈川県警は「ご遺族を含めた関係者と調整中で、現時点でのコメントは控える」としている。