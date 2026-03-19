サル山で母親代わりのぬいぐるみを抱える姿が人気を集めている千葉県市川市動植物園のニホンザル「パンチ」を応援したいと、市に寄付の相談が多く寄せられている。

市は１６日、口座振り込みやふるさと納税、ＬＩＮＥスタンプの購入など、支援方法をまとめた「＃がんばれパンチ サポーターズガイド」を公表した。既に寄付が続々と寄せられているという。

市によると、園が２月５日にパンチをＳＮＳで紹介したところ、来場者が多数詰めかけ、同月の来場者数は前年同月の２倍以上の４万７０００人に達した。昨年４月からの年度累計も目標だった３０万人に初めて到達。サル山で群れになじもうと頑張るパンチや同園を支援したいと、市には電話やメール、ＳＮＳなどで「数え切れない」（園の担当者）ほど多数の声が寄せられている。

市は〈１〉口座振り込み〈２〉窓口での寄付や現金書留の送付〈３〉ふるさと納税による寄付〈４〉ＬＩＮＥスタンプの購入や園内募金箱への寄付――の支援策を設けた。

ふるさと納税では、返礼品として園のペアチケットなどを用意。１６日夜に園の公式Ｘ（旧ツイッター）で紹介したところ、１７日朝までの一晩で約６０件、６０万円分の寄付があった。

ＬＩＮＥスタンプは、飼育員が撮影したパンチの愛らしい写真１６枚をセットにしたもので、価格は１２０円。

寄付金はサル山の猛暑対策、動物の飼育環境改善や施設管理に充てる。詳細はホームページへ。