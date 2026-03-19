飛距離UPに繋がるクラブを速く振るコツとは！？【自己最速のヘッドスピードを叩き出すゴルフスイングの最終法則/安藤秀】

飛距離UPに繋がるクラブを速く振るコツ

フォロースルーのヘッドスピードを上げることを第一に考えよう

どうすればヘッドスピードを上げることができるかを明かしましょう。実はインパクトエリアのヘッドスピードを速くしようとしてスイングするのではなく、フォロースルーのヘッドスピードが上がるようにスイングすることが重要なポイントなのです。

多くのゴルフのレッスン書や雑誌では、「インパクト直後にクラブの速度が最高になる振り方をしなければならない」と説明されていますよね。確かにスピードを上げる必要があるのはインパクトエリアですが、インパクトよりも先のフォロースルーのヘッドスピードを速くする意識のほうが、インパクトエリアのヘッドスピードは上がりやすいのです。

具体的にいえば、最終的にフィニッシュでクラブが体に巻き付くようなスイングするのがヘッドスピードを上げることにつながります。

ヒットではなくスルーがクラブを速く振るコツ

ボールを強く叩こうとする「ヒット」ではなく、フィニッシュに向かって振り切ろうとする「スルー」が肝心だということです。下の２枚のフィニッシュの写真を見比べてください。この2つのフィニッシュ姿勢は体の回転量はほぼ同じですが、クラブヘッドの位置が大きく違うことがわかるでしょう。

両方のフィニッシュ姿勢の体の回転量がほぼ同じであることから推測すると、この2通りのスイングのそれぞれに要した時間はほぼ同じです。にもかかわらず、クラブヘッドが動いた軌跡は右側のスイングのほうが長くなっていますよね。

「速度＝距離÷時間」ですから、そうなると右のフィニッシュ姿勢をとったスイングのほうが、ヘッドスピードは速いという結論となるのです。

【出典】『自己最速のヘッドスピードを叩き出すスイングの最終法則 筑波大学博士の飛ばし最強の教科書』著者：/安藤秀 (筑波大学博士)