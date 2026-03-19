東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7024　高値0.7123　安値0.7018

0.7197　ハイブレイク
0.7160　抵抗2
0.7092　抵抗1
0.7055　ピボット
0.6987　支持1
0.6950　支持2
0.6882　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5797　高値0.5873　安値0.5789

0.5934　ハイブレイク
0.5904　抵抗2
0.5850　抵抗1
0.5820　ピボット
0.5766　支持1
0.5736　支持2
0.5682　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3732　高値1.3738　安値1.3687

1.3802　ハイブレイク
1.3770　抵抗2
1.3751　抵抗1
1.3719　ピボット
1.3700　支持1
1.3668　支持2
1.3649　ローブレイク