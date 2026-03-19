東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7024 高値0.7123 安値0.7018
0.7197 ハイブレイク
0.7160 抵抗2
0.7092 抵抗1
0.7055 ピボット
0.6987 支持1
0.6950 支持2
0.6882 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5797 高値0.5873 安値0.5789
0.5934 ハイブレイク
0.5904 抵抗2
0.5850 抵抗1
0.5820 ピボット
0.5766 支持1
0.5736 支持2
0.5682 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3732 高値1.3738 安値1.3687
1.3802 ハイブレイク
1.3770 抵抗2
1.3751 抵抗1
1.3719 ピボット
1.3700 支持1
1.3668 支持2
1.3649 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7024 高値0.7123 安値0.7018
0.7197 ハイブレイク
0.7160 抵抗2
0.7092 抵抗1
0.7055 ピボット
0.6987 支持1
0.6950 支持2
0.6882 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5797 高値0.5873 安値0.5789
0.5934 ハイブレイク
0.5904 抵抗2
0.5850 抵抗1
0.5820 ピボット
0.5766 支持1
0.5736 支持2
0.5682 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3732 高値1.3738 安値1.3687
1.3802 ハイブレイク
1.3770 抵抗2
1.3751 抵抗1
1.3719 ピボット
1.3700 支持1
1.3668 支持2
1.3649 ローブレイク