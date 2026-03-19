抱っこ好きの犬が″無の境地″に？ お風呂上りに漂う哀愁「人間が中に入ってます？」「おっきな赤ちゃんだ」
大好きな抱っこをしてもらっているのに、いつもと違う顔を見せるゴールデンレトリバーの動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。mosh324さん（@golden_mosh）が投稿したこの動画には200.7万再生・6.6万いいねが集まった。原因はお風呂上がりの疲れにあったようで、「頑張ったモッシュ、お疲れさま」というコメントとともに投稿された。愛犬モッシュくんとの日常について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】お決まりの合図は「ちょんちょん」タッチ お父さんに抱っこをせがむモッシュくん
―― モッシュくんが抱っこをせがむとき、どんな仕草を見せますか？
「立っているお父さんを見上げて、手で『ちょんちょん』と突くように合図を送ってきます」（飼い主さん）
抱っこをねだるサインは、この"ちょんちょん"がお決まりのパターンだという。
―― 抱っこをするタイミングで多いのはどんな場面ですか？また、家族にとってどんな時間になっていますか？
「仕事から帰宅した時が一番多いです。モッシュからは『今日も1日頑張ったんだよ』という気持ちが感じられて、愛おしさが溢れる時間です」
帰宅後の抱っこは、モッシュくんと家族の間で自然と根付いた、かけがえのないルーティンになっているようだ。
―― 抱っこ中、いつもとは違う表情に気づいたとき、どう感じましたか？
「『何で真顔なの？』と思いました。抱っこをしてもらっている時はいつも笑顔なので…」
いつも笑顔で甘える場面でまさかの真顔。その原因こそ、直前に終えたばかりのお風呂にあった。
―― モッシュくんにとってお風呂はどんな存在ですか？
「普段から苦手な行事です。でも、それはモッシュにとって体力を使う一大イベントだからとも取れるでしょうね」
苦手ながらも一大イベントとして向き合うお風呂を終えた直後とあれば、抱っこ中に笑顔が出なかったのも納得の話だ。
―― 普段のモッシュくんはどんな性格ですか？
「かまってちゃんです」
いつもは抱っこのたびに笑顔全開のモッシュくん。お風呂後に見せた珍しい真顔も、そんなかまってちゃんらしい一面のひとつなのかもしれない。
―― モッシュくんが抱っこをせがむとき、どんな仕草を見せますか？
「立っているお父さんを見上げて、手で『ちょんちょん』と突くように合図を送ってきます」（飼い主さん）
抱っこをねだるサインは、この"ちょんちょん"がお決まりのパターンだという。
―― 抱っこをするタイミングで多いのはどんな場面ですか？また、家族にとってどんな時間になっていますか？
「仕事から帰宅した時が一番多いです。モッシュからは『今日も1日頑張ったんだよ』という気持ちが感じられて、愛おしさが溢れる時間です」
帰宅後の抱っこは、モッシュくんと家族の間で自然と根付いた、かけがえのないルーティンになっているようだ。
―― 抱っこ中、いつもとは違う表情に気づいたとき、どう感じましたか？
「『何で真顔なの？』と思いました。抱っこをしてもらっている時はいつも笑顔なので…」
いつも笑顔で甘える場面でまさかの真顔。その原因こそ、直前に終えたばかりのお風呂にあった。
―― モッシュくんにとってお風呂はどんな存在ですか？
「普段から苦手な行事です。でも、それはモッシュにとって体力を使う一大イベントだからとも取れるでしょうね」
苦手ながらも一大イベントとして向き合うお風呂を終えた直後とあれば、抱っこ中に笑顔が出なかったのも納得の話だ。
―― 普段のモッシュくんはどんな性格ですか？
「かまってちゃんです」
いつもは抱っこのたびに笑顔全開のモッシュくん。お風呂後に見せた珍しい真顔も、そんなかまってちゃんらしい一面のひとつなのかもしれない。