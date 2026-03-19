今回は、妻の不妊治療中、不倫相手に結婚を迫られたエピソードを紹介します。

ずっと父親になりたかったけど…

「高校の同窓会で元カノに再会して以来、元カノと不倫関係になりました。ただ、妻との関係も決して悪いわけではありません。

そんなある日、元カノに『私、妊娠したみたい……』と言われ、一瞬困惑したものの、うれしかったです。というのも妻は不妊治療を長年しているのですが、子どもができなくて悩んでいたからです。

ずっと父親になりたかったけどなれなかったので、これでやっと自分の子を持てると思いました。さらに元カノには『奥さんと離婚して、私と結婚してほしい』と言われました。そこで、妻には申し訳ない気持ちはあるものの、離婚して元カノと再婚することに決めたんです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ この男性は、奥さんにどうやって離婚の話をするつもりなのでしょうか。不妊治療に励む中、何の前触れもなくいきなり離婚を切り出されたら、当然ショックを受けますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。