１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９６．３２ドル（＋０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８９６．２ドル（－１１２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７２３．８セント（－２２９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０４．２５セント（＋１４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６３．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６１．７５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．５１（＋０．１１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９６．３２ドル（＋０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８９６．２ドル（－１１２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７２３．８セント（－２２９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０４．２５セント（＋１４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６３．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６１．７５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．５１（＋０．１１）
出所：MINKABU PRESS