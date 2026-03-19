１８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７６８ドル安 利下げ観測が後退 １８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７６８ドル安 利下げ観測が後退

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１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７６８．１１ドル安の４万６２２５．１５ドルと３日ぶり大幅反落となった。この日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において政策金利の据え置きが決まった。年内の利下げ回数は１回にとどまるとの見通しが示されたが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は記者会見で中東情勢を巡る不確実性に関して言及し、インフレの鈍化が確認できない限り利下げは行われないとの認識を示した。市場の利下げ観測が後退するなかで米原油先物相場が上昇し、株売りを促した。



ナイキ＜NKE＞やホーム・デポ＜HD＞、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞が売られ、マスターカード＜MA＞が軟調推移。アッヴィ＜ABBV＞やチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞が安く、カーバナ＜CVNA＞が下値を探った。一方、ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞がしっかり。ＣＦインダストリーズ・ホールディングス＜CF＞が底堅く推移し、シエナ＜CIEN＞やコヒレント＜COHR＞、メーシーズ＜M＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は３２７．１１ポイント安の２万２１５２．４２と３日ぶりに反落した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やマイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。ロケット・ラボ＜RKLB＞やジェミニ・スペース・ステーション＜GEMI＞が急落した。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が堅調。サンディスク＜SNDK＞やルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が買われ、ドキュサイン＜DOCU＞が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS