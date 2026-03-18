アニエスべー、東京で約10年ぶりのランウェイショーを開催　デザイナーが撮り下ろした「桜」の限定アイテムも登場

「アニエスべー（agnès b.）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年最新コレクションのランウェイショーを開催した。会場は、東京港区の在日フランス大使館。今回、同ブランドは楽天の「バイアール（by R）」プロジェクトを通じて参加。日本では約10年ぶりのランウェイショー開催となった。

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アニエスベーは、創業デザイナーのアニエス・トゥルブレ（Agnès Troublé）が1975年に設立した、フレンチカジュアルを代表するパリのブランド。流行に捉われることなく、着心地の良さやカッティングにこだわった洋服を提案している。アートや映画、音楽との関わりも深く、ファッションを通じた社会活動や、海洋探査船タラ号のサポートをはじめとした環境保護活動にも積極的に取り組んでいる。

ショーの冒頭では、ダンサー・俳優のアオイヤマダが登場。今回のショーに合わせて作られたバイアール限定の細ボーダー × ストライプの長袖カットソーにブラックのレギンス、キャンバスとレザーコンビの大きなラゲージを手にした姿で踊るようにランウェイを歩き、ショーは幕を開けた。

今回のショーでは、昨年ブランド創設50周年を記念して6年ぶりにパリでランウェイショー形式で発表した2026年春夏コレクションや、先日パリで発表した2026年秋冬コレクションのルックを中心に、日本のショーのために製作したアイテムを織り交ぜた特別な構成で披露。デニムのセットアップやジャンプスーツ、シグネチャーの「カーディガンプレッション」、シックなジャケットとパンツのセットアップ、アーティストとのコラボレーションによるグラフィックを大胆にデザインしたドレスといったブランドを象徴するスタイルとともに、デザイナーのアニエス・トゥルブレ自身が撮影した、モノクロの桜の写真をあしらったバイアール限定のシャツやドレスなどがランウェイを彩った。

またBGMには、ブランドとの親交が深いフランスのバンド AIRの楽曲「Sexy Boy」のスペシャルリミックスバージョンを使用。アニエスべーは、ブティックで音楽を流したり、楽曲のリリースを祝したTシャツを製作したりと、同曲が発売された1996年当時から同バンドのサポートを続けてきたという。ショーを彩る楽曲選びにも、ファッションと音楽との深く豊かな関係性を築いてきた同ブランドらしさが体現されていた。

アニエス・トゥルブレは、今回の東京でのショー開催に際し「日本は、私にとってとても大切な存在です。細部へのこだわりや、クラフトマンシップ、美に対する繊細な感覚に、深く感銘を受けてきました。伝統とモダンが共存し、控えめでありながら力強いそのスタイルには、静かな美しさが感じられます。東京でショーを行うことは、これまで私たちを知らなかった新しい世代と出会い、想いを伝えられる大切な機会だと感じています」とコメント。「フランスと日本のあいだの深い結びつきを感じることができるフランス大使館という場所で初となるファッションショーを開催できることを、とても光栄に思っています」とメッセージを寄せた。