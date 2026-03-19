ペルシャ湾北部にあるガス田「サウスパース」の製油施設＝2019年3月/Vahid Salemi/AP/File

（CNN）イランの国営メディアは18日、国内の石油・天然ガス生産施設が米国とイスラエルの攻撃を受けたと伝えた。南部にある世界最大級のガス田「サウスパース」の施設も含まれ、事実であれば紛争の著しい激化となる。

イランのタスニム通信によると、被害の程度はまだ把握されていない。また、石油および石油化学施設を有するアサルーイェも攻撃を受けた模様。

一方、イスラム革命防衛隊（IRGC）系のファルス通信は、アサルーイェの複数の製油所から「激しい爆発音」が聞こえ、製油所の「さまざまな製造工程の貯蔵タンクやガス施設エリア」が攻撃を受けたと報じた。

事実が確認されれば、今回の対イラン戦争での同国の石油・ガス生産施設への攻撃は初となる。イスラエルは先週、イランの燃料貯蔵施設を攻撃していた。

イスラエルの情報筋は18日、同国がアサルーイェの施設を攻撃したとCNNに語った。別の当局者はイスラエルが米国の協力を得てサウスパースを攻撃したと明らかにした。

これより前にイスラエルのカッツ国防相はイランへの攻撃が強化されつつあり、「戦争をエスカレートさせる大きなサプライズ」が控えていると述べていた。イスラエルの情報筋と当局者は、カッツ氏の発言はイランの電力および天然ガスのインフラへの攻撃を指すと説明した。

攻撃を受けてイランのメディアは激しく反発した。ファルス通信は「越えてはならない一線が変わった」と指摘した上で、「『報復』という切り札がイランの手に完全に渡った」と主張した。

一方、タスニム通信はペルシャ湾地域の住民に対し、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタールの石油・天然ガス施設に近づかないよう「緊急警告」を発した。