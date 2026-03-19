欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント１回戦第２戦（１８日＝日本時間１９日）、バルセロナ（スペイン）は本拠地でニューカッスル（イングランド）に７―２で完勝し、２戦合計８―３で３大会連続の８強入りを決めた。

難敵を相手に大量ゴールで勝利したハンジ・フリック監督は「先制点を奪ってから試合の流れは一進一退だったが、３点目を決めた時は本当にうれしかった」と振り返ったように、前半５２分にスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルが決めたＰＫによる得点が圧勝のポイントになったという。

ヤマルは今季ＣＬ５点目で通算１０点目。１８歳２４８日での達成は史上最年少記録で２０１７年に１８歳３５０日で１０ゴールをマークしたフランス代表ＦＷキリアン・エムバペの記録を上回る快挙となった。スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は「彼は素晴らしいプレーを随所に見せ、自信に満ちあふれていた」と指摘した。

この日、２ゴールをマークしたポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキはＣＬ決勝トーナメントで得点を決めた最年長（３７歳２０９日）選手になったという。記録ずくめとなったバルセロナの奮闘にスペイン紙「マルカ」は「この調子でプレーするバルセロナは今季ＣＬ優勝候補筆頭と言えるだろう」とし、１４―１５年シーズン以来となる６回目の欧州制覇を期待した。

ＭＦ遠藤航が欠場中のリバプール（イングランド）はガラタサライ（トルコ）に４―０、２戦合計４―１、負傷から復帰したＤＦ伊藤洋輝が途中出場したバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアタランタ（イタリア）に４―１、計１０―２で準々決勝に進出。アトレチコ・マドリード（スペイン）はトットナム（イングランド）に２―３、計７―５で８強入りした。

すでに勝ち上がったレアル・マドリード（スペイン）、スポルティング（ポルトガル）、パリ・サンジェルマン（フランス）、アーセナル（イングランド）と合わせ、ＣＬ８強が出そろった。