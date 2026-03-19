『九条の大罪』柳楽優弥・松村北斗・池田エライザらの強烈場面写真＆相関図が到着！
柳楽優弥が主演を務める4月2日配信スタートのNetflixシリーズ『九条の大罪』より、柳楽をはじめ、松村北斗、池田エライザ、町田啓太らの場面写真と、“裏社会”“法”“モラル”が交錯するキャラクター相関図が解禁された。
【写真】『九条の大罪』登場人物の関係が複雑に交錯する場面写真
原作は、国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平による最新漫画。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化される。
4月2日の配信開始に先駆け公開されたキャラクター相関図では、主人公の弁護士・九条間人（柳楽）を中心に、法曹界から裏社会の住人まで、現代社会の闇を象徴するキャラクターたちが網の目のようにつながっており、九条を取り巻く一筋縄ではいかない対立構造が見て取れる。
九条の道徳や倫理に縛られない仕事ぶりに衝撃を受け、自身の信じる正義との狭間で揺れ動く新人エリート弁護士・烏丸真司（松村）との関係に加え、厄介な案件を次々と九条のもとに持ち込む半グレ組織の壬生（町田）や、NPO法人の代表を務める薬師前仁美（池田）、そんな九条や壬生を執念深く追う刑事・嵐山義信（音尾琢真）、さらには、圧倒的な威圧感を放つ伏見組若頭の京極（ムロツヨシ）といった裏社会の面々にも注目。「ぴえん系女子」や介護施設の裏側まで、あらゆる階層の“クセ者”たちがこの相関図に集結している。そして、九条と兄弟である検事・鞍馬蔵人（生田斗真）の姿もあり、その鋭い眼差しは、誰が正義で誰が悪なのかもわからぬ混沌を予感させる。
初解禁された場面写真は、柳楽、松村、池田、町田、音尾、ムロら主要キャスト陣が演じる、それぞれのキャラクターが抱える複雑な関係性が垣間見えるカットとなっている。九条と烏丸の、バディでありながら絶妙な距離感を感じさせる1枚をはじめ、マスコミに追われる九条が被害者にそっと寄り添う姿も収められている。また、正義を信じる薬師前と烏丸の様子や、執念の捜査を進める刑事・嵐山と壬生が対峙する緊迫の瞬間も捉えられている。
そして何より、全身に刺青を背負い無慈悲なオーラをまとった京極や、知的な風貌の裏に狂気をにじませる壬生の姿を捉えたカットが強烈なインパクトを残す。九条とこの2人は一体どのような関係性なのか？
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて4月2日より世界独占配信。
【写真】『九条の大罪』登場人物の関係が複雑に交錯する場面写真
原作は、国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平による最新漫画。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化される。
九条の道徳や倫理に縛られない仕事ぶりに衝撃を受け、自身の信じる正義との狭間で揺れ動く新人エリート弁護士・烏丸真司（松村）との関係に加え、厄介な案件を次々と九条のもとに持ち込む半グレ組織の壬生（町田）や、NPO法人の代表を務める薬師前仁美（池田）、そんな九条や壬生を執念深く追う刑事・嵐山義信（音尾琢真）、さらには、圧倒的な威圧感を放つ伏見組若頭の京極（ムロツヨシ）といった裏社会の面々にも注目。「ぴえん系女子」や介護施設の裏側まで、あらゆる階層の“クセ者”たちがこの相関図に集結している。そして、九条と兄弟である検事・鞍馬蔵人（生田斗真）の姿もあり、その鋭い眼差しは、誰が正義で誰が悪なのかもわからぬ混沌を予感させる。
初解禁された場面写真は、柳楽、松村、池田、町田、音尾、ムロら主要キャスト陣が演じる、それぞれのキャラクターが抱える複雑な関係性が垣間見えるカットとなっている。九条と烏丸の、バディでありながら絶妙な距離感を感じさせる1枚をはじめ、マスコミに追われる九条が被害者にそっと寄り添う姿も収められている。また、正義を信じる薬師前と烏丸の様子や、執念の捜査を進める刑事・嵐山と壬生が対峙する緊迫の瞬間も捉えられている。
そして何より、全身に刺青を背負い無慈悲なオーラをまとった京極や、知的な風貌の裏に狂気をにじませる壬生の姿を捉えたカットが強烈なインパクトを残す。九条とこの2人は一体どのような関係性なのか？
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて4月2日より世界独占配信。