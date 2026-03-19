『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』新規カット追加の特報到着！ ムビチケの発売も
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、新規カットが追加された60秒特報映像が到着。さらに、映画限定ビジュアルの各種ムビチケの発売も決定した。
【動画】「なんか…、してきたねーッワクワク!!」『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』60秒特報
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
今回、本作のさらなる本編映像が解禁。先日ついに公開され話題沸騰となった30秒の特報に新規カットが追加された60秒の特報だ。切り株の上で寝そべるうさぎの上に落ちてくる1枚のチラシ。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定５級の勉強を始めるちいかわの対比も面白い60秒の特報映像となっています。ハチワレのセリフ「なんか…、してきたねーッワクワク!!」の通り、壮大な「ひとりごつ」オーケストラバージョンに加え、光きらめく海や、風そよぐ緑が綺麗な野原など、映画『ちいかわ』ならではの映像に仕上がっている。
さらに、ちいかわたちの映画限定ビジュアルがデザインされた４種類のムビチケの発売が4月17日に決定。到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわver」、「ハチワレver.」、「うさぎver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟ver.」を加えた全4種類のかわいいムビチケが完成。ムビチケが発売される全国の映画館での限定特典は、ムビチケ1枚ご購入につきそのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイルが付いてくる、全国合計45万名様限定の入手必須特典となっている。公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケの発売が決定した。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
【動画】「なんか…、してきたねーッワクワク!!」『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』60秒特報
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
今回、本作のさらなる本編映像が解禁。先日ついに公開され話題沸騰となった30秒の特報に新規カットが追加された60秒の特報だ。切り株の上で寝そべるうさぎの上に落ちてくる1枚のチラシ。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定５級の勉強を始めるちいかわの対比も面白い60秒の特報映像となっています。ハチワレのセリフ「なんか…、してきたねーッワクワク!!」の通り、壮大な「ひとりごつ」オーケストラバージョンに加え、光きらめく海や、風そよぐ緑が綺麗な野原など、映画『ちいかわ』ならではの映像に仕上がっている。
さらに、ちいかわたちの映画限定ビジュアルがデザインされた４種類のムビチケの発売が4月17日に決定。到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわver」、「ハチワレver.」、「うさぎver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟ver.」を加えた全4種類のかわいいムビチケが完成。ムビチケが発売される全国の映画館での限定特典は、ムビチケ1枚ご購入につきそのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイルが付いてくる、全国合計45万名様限定の入手必須特典となっている。公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケの発売が決定した。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。