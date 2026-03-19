ドジャースが発表

米大リーグ・ドジャースは18日（日本時間19日）、サンティアゴ・エスピナル内野手とメジャー契約を結んだと発表した。マイナー契約から昇格。2022年にはオールスターにも選出されている万能選手で、ファンも反応していた。

大谷翔平が先発登板した、ジャイアンツとのオープン戦の最中だった。球団公式Xがエスピナルとのメジャー契約を発表。オープン戦では15試合で打率.389、2本塁打、13打点。OPS1.071と好調だった。

X上の日本ファンも「やはりエスピナル来たね！」「開幕スタメンもあるか?! いい選手ゲットできたね」「おめでとう」などと反応。米ファンも「ようこそドジャースへ」などと歓迎した。

2020年にブルージェイズでメジャーデビュー。22年には自己最多の135試合に出場し、打率.267、7本塁打、51打点をマーク。オールスターにも選出された。24年からレッズでプレー。昨季は114試合、328打席で打率.243、0本塁打、16打点だった。ドジャースとは2月にマイナー契約。内外野守れるユーティリティー性もある。



（THE ANSWER編集部）