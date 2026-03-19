黄色でふわふわの「モンチッチ」は「東京ばな奈」とのコラボ！　東京駅での限定販売を見逃すな

東京土産で人気の「東京ばな奈」が誕生35周年を記念して、「モンチッチ」とコラボレート。コラボ限定キーチェーンが東京駅一番街にあるフラッグシップショップ『東京ばな奈s』にて2026年3月19日に発売される。

海外セレブも「モンチッチ」に夢中！ 日本でもブーム再燃中

「東京ばな奈」は1991（平成3）年に“新しい時代の東京みやげ”として誕生し、2026年で35周年を迎えた。バナナカスタードクリームをふんわりスポンジケーキで包んだ「東京ばな奈」は東京土産の定番として愛され、海外からの旅行客にも大人気。累計販売数は20億個を突破した。

「東京ばな奈」35周年

35周年は感謝の気持ちをこめて、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催するとのこと。アニバーサリーイヤーの記念すべき第1弾コラボの相手は、世界30カ国以上で愛されている「モンチッチ」。

「モンチッチ」は1974（昭和49）年に発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。発売当初に爆発的ブームを起こし、翌年からは海外への輸出も始まり、世界中で人気に。2024年には誕生50周年を迎えた。時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上で累計7000万体を販売している。

そんな昭和世代にとっては馴染み深く、懐かしい「モンチッチ」が再びブームとなっているのをご存知だろうか。バッグにぬいぐるみチャームをつけることが世界的なトレンドとなり、BLACKPINKのリサなど、海外アーティストやインフルエンサーが「モンチッチ」をバッグに付けている様子がSNSにアップされたこと、そして日本ではレトロブームが続いていることなどが重なり合って、「モンチッチ」人気が加熱しているようだ。

青いリボンと黄色の毛並みが、まるで「東京ばな奈」のよう

今回のコラボで誕生したのは、まるで「東京ばな奈」のスポンジケーキのような、黄色くてふわふわな毛並みのモンチッチ。「東京ばな奈」のトレードマークであるブルーリボンでおめかしした女の子だ。「東京ばな奈」柄のスタイを身につけて、おしゃぶりポーズもできる、とっても愛くるしい仕様。

東京ばな奈×モンチッチ キーチェーン

東京ばな奈×モンチッチ キーチェーン 2300円（税込み）

公式オンラインショップ販売分は既に完売。『東京ばな奈s』での販売をお見逃しなく！

【画像】青いリボンと黄色の毛並みは、まるで「東京ばな奈」！ コラボ限定「モンチッチ」（3枚）