今季初のノーゴール＆３失点…町田の黒田監督が鹿島戦の完敗を認める「心・技・体、すべてにおいて上回ったものがないからこその結果」
J１百年構想リーグEASTで２位のFC町田ゼルビアは３月18日、地域リーグラウンド第７節で、首位の鹿島アントラーズとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。前半に鈴木優磨と三竿健斗にゴールを許し、後半アディショナルタイムにはチャヴリッチに追加点を決められ、０−３で敗れた。
試合後に町田の黒田剛監督が「鹿島さんが一枚上手だった」と、完敗を認めた。
昨季のJ１王者である鹿島を「メンタルと技術を備えた総合力の高いチーム」と評価し、相手を上回るためには、「開始から走力と気概を発揮しなければならない」とゲームの入り方に注力していたという。
しかし、ACLEも戦う過密日程の影響もあってか、出足がやや鈍く、守備で後手に回るシーンも散見され、開始５分で先制点を奪われてしまう。
その後も「時間の使い方が洗練されている」と黒田監督が表現した鹿島ペースで進み、前半終了間際にリードを広げられた。
そこで黒田監督は「１枚や２枚を代えたとしても推進力は出ないだろう」と、ハーフタイムに一挙に４選手を変更。白崎凌兵、ナ・サンホ、中村帆高、テテ・イェンギを下げて、前寛之、相馬勇紀、林幸多郎、藤尾翔太を送り出した。
後半は思い切った交代策の効果もあり、鹿島陣内に攻め込む時間帯を増やしたものの、相手の好守にも阻まれ、得点を奪うことはできず、終盤にダメ押し弾を決められるなど、今季初の無得点＆３失点となった。
「心・技・体、すべてにおいて何か上回ったというものがないからこその結果だと思う。自分たちに（力が）足りなかったと受け止めないと成長にはつながらないと思うので、言い訳せず、しっかりと自分たちに矢印を向けながら、（今回の敗戦は）成長できるチャンスだと思ってやるしかない」
2023年の就任以降、町田にJ２制覇（23年）、天皇杯優勝（25年）とタイトルをもたらした指揮官は、手痛い敗戦からでも得るものはあるとチームの奮起を促した。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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試合後に町田の黒田剛監督が「鹿島さんが一枚上手だった」と、完敗を認めた。
昨季のJ１王者である鹿島を「メンタルと技術を備えた総合力の高いチーム」と評価し、相手を上回るためには、「開始から走力と気概を発揮しなければならない」とゲームの入り方に注力していたという。
その後も「時間の使い方が洗練されている」と黒田監督が表現した鹿島ペースで進み、前半終了間際にリードを広げられた。
そこで黒田監督は「１枚や２枚を代えたとしても推進力は出ないだろう」と、ハーフタイムに一挙に４選手を変更。白崎凌兵、ナ・サンホ、中村帆高、テテ・イェンギを下げて、前寛之、相馬勇紀、林幸多郎、藤尾翔太を送り出した。
後半は思い切った交代策の効果もあり、鹿島陣内に攻め込む時間帯を増やしたものの、相手の好守にも阻まれ、得点を奪うことはできず、終盤にダメ押し弾を決められるなど、今季初の無得点＆３失点となった。
「心・技・体、すべてにおいて何か上回ったというものがないからこその結果だと思う。自分たちに（力が）足りなかったと受け止めないと成長にはつながらないと思うので、言い訳せず、しっかりと自分たちに矢印を向けながら、（今回の敗戦は）成長できるチャンスだと思ってやるしかない」
2023年の就任以降、町田にJ２制覇（23年）、天皇杯優勝（25年）とタイトルをもたらした指揮官は、手痛い敗戦からでも得るものはあるとチームの奮起を促した。
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