今季初のノーゴール＆３失点…町田の黒田監督が鹿島戦の完敗を認める「心・技・体、すべてにおいて上回ったものがないからこその結果」

今季初のノーゴール＆３失点…町田の黒田監督が鹿島戦の完敗を認める「心・技・体、すべてにおいて上回ったものがないからこその結果」