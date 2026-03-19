「これぞエモーショナル たまんない」庄司智春、息子が成長した姿に「人生捨てたもんじゃない！」感動
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月18日、自身のInstagramを更新。息子と馬のふれあいショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】庄司智春の家族ショット
上半分の写真は妻でタレントの藤本美貴さんと思われる女性が、息子の馬への餌やりを優しく見つめる様子、下半分は成長した息子が馬に餌やりをする姿です。コメント欄では「同じお馬さんな気がする！」という声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】庄司智春の家族ショット
「そうだったら最高だろ！」庄司さんは「これぞエモーショナル たまんない この写真見てたら筋トレ何レップも出来る！ もしかして お馬さんも同じ馬？ そうだったら最高だろ！ そうじゃなくても 最高だろ！ あゝ人生捨てたもんじゃない！」とつづり、上下2枚の写真を組み合わせた1枚を投稿。
家族のほほ笑ましいひとときに感動庄司さんといえば、お笑いコンビ・品川庄司のメンバーとして活躍。藤本さんとの仲むつまじい家族の様子をたびたびSNSで発信しています。今回の投稿では、まだ幼かった息子と成長した息子の馬のふれあいという特別な瞬間に、庄司さん自身も大きく感動した様子が伝わってきます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)