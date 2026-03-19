「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）

オープン戦も終盤に差しかかり、本番モードに突入している中、広島首脳陣の目が鋭く光った。同点、逆転を狙いに行ったところで生じた攻撃面のミス。新井貴浩監督は「サインミスをする選手は使えない」と突き放した。

場面は２−３の七回。先頭・二俣が死球、次打者・佐藤啓が左前打で無死一、二塁の好機を迎えたところでのプレーだった。打席に立った石原は初球と２球目でバントの構えをしてバットを引き、カウント１−１に。３球目からヒッティングに切り替えてファウルを重ね、最終的に６球目を打って二ゴロ併殺打に倒れた。この一連の流れの中でサインミスがあった。

結果的に後続も打ち取られて無得点に終わり、得点機を逸した。石原は「もう次があるかも分からないけど、気をつけないといけない」と険しい表情で球場を後にした。

今年は結果と内容を評価基準として横一線の競争がここまで行われてきた。加えて、得点力不足脱却へ昨季終了後の秋季練習からケースを想定した打撃練習がメニューに組み込まれ、１点を奪いに行く野球も目指してきた。その中でのサインミスには厳しい目が向けられることになる。

チームは２０日からソフトバンクとのオープン戦最終カードに臨む。ピリッとした雰囲気も漂わせながら総仕上げに入る。