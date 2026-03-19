イノシシが住宅街を猛スピードで疾走　川へジャンプ…泳いで対岸へ　体長80センチ子どもか　警察などが警戒　長野市

長野市中心部に突然現れたイノシシが住宅街を猛スピードで走り回り、川へ飛び込み対岸へ渡るなど大暴れ。けが人はいないものの、市と警察が警戒を続けている。

住宅街に突然現れたイノシシ

けさ、長野市の住宅街に現れたのは…

「きたきたきたきた！こっちきた…！」

猛スピードで住宅街を走る、イノシシ。

まさに猪突猛進とはこのことだ。

現れたのは、長野県庁にも近い長野市の中心部、裾花川。

上原結樹記者：

イノシシの目撃情報があった河川敷です、猟友会などが捜索しています。

目撃者からの通報を受け、市や警察が追い払いをするなど住宅街は混乱に包まれた。

イノシシを捉えた映像では、身体に縞模様のようなものが見える。

子どものイノシシだろうか…脇目もふらず、走り続けるイノシシ。

河川敷を縦横無尽…川へジャンプも

その勢いを捉えた場面がこちら…。

河川敷から川へ大ジャンプ！さらに、すさまじいスピードで川を泳ぎ対岸へ。

その後、堤防をかけ上がるとそのまま近くの住宅街に駆け込んでいった。

イノシシは体長80センチほどで、一旦、姿が見えなくなったが、午後3時過ぎに再び姿を現した。

パトカー「現在この付近でイノシシの目撃情報がありました。まだ付近をうろついている可能性等あります。十分注意してください。」

市や警察が警戒を続けているが、今のところけが人などの情報はないという。

（「イット！」3月18日放送より）