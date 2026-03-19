亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』最新予告編解禁 主題歌「Diamond」音源も初公開
俳優・亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日より動画配信サービス「Lemino」およびWOWOWで一挙放送・配信される。このたび、最新予告編とアザーカットが解禁され、亀梨が歌う主題歌「Diamond」の音源も初公開された。
【動画】ドラマ『ストーブリーグ』最新予告編
本作は、2019年に韓国のSBSで放送され最高視聴率20.8％を記録した同名ドラマの日本版リメイク。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のゼネラルマネージャー（GM）を中心に、球団運営のフロント陣の奮闘を描くヒューマンドラマだ。
日本版では、亀梨が新GM・桜崎凖役で主演。共演には長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが名を連ねる。監督はドラマ・映画『おっさんずラブ』シリーズで知られる瑠東東一郎。また、日本版でありながら韓国地上波放送局SBSでの放送も決定しており、国境を越えた注目作となっている。
公開された予告編は、「一発ぶちかましてやりましょう！」と球団改革に挑む桜崎の強い決意の言葉からスタート。しかし、球団関係者からは「GMが普通じゃない」「あんな人は初めて」と疑念の声が上がり、野村萬斎演じる球団社長・根岸壮からは「明日がないのに、どうして種をまく？」と厳しい言葉を投げかけられる。
そんな孤立無援の状況の中でもチームの未来を守ろうと奮闘する桜崎だが、ついに「球団を守りたければGMを辞任しろ」と迫られる場面も描かれる。ラストには「力を貸してくれますか？ドリームズの未来を守るために」と仲間に呼びかける姿が映し出され、改革の行方に期待が高まる内容となっている。
あわせて解禁されたアザーカットでは、スタジアムを背にたたずむ桜崎の姿が公開。万年最下位の球団“ドリームズ”を立て直し、優勝を目指す新たな戦いの始まりを予感させるビジュアルとなっている。
野球素人の新GMがドン底のチームをどう変えていくのか。人間ドラマと戦略が交錯する逆転劇に注目が集まりそうだ。
■井上裕介（NON STYLE）の応援コメント
野球は見えてるものだけがゲームじゃない！！
見えないところでの戦いを制してこその勝利がある。
綺麗事だけでは勝てない、でも綺麗事にこだわりたい。
そんなドロドロとした野球を絡めた人間模様。
野球を知らない人も絶対に楽しめます。
そして野球好きの方は、これを見れば、もっと野球が楽しくなる！！
そして怖くなる^_^
野球の奥は本当に深い。
■バッテリィズの応援コメント
▼エース
全8話ではもったいないくらい内容がおもしろかった！
小1から今まで野球をやっているけど、ただ打って投げて
走っていただけで内部のことやデータ分析など、
そう言った所に注目したことがなかったから
見ていて「なるほど！」ってなるようなことがいっぱいあって
これから野球を見る時にまた新しく楽しみが増えそうで
本当にいいドラマでした！
そして何より野球は1人でやるのではなくチーム全員に
役割があって全員が同じ方向を向いて勝利に向かって全力でやる！
ただそれだけでチームが強くなると言う
野球を始めた頃に教えてもらったチームワークの大切さ、
思いやりの大切さを改めて教えてくれた、ストーブリーグに感謝です！
オレはまだまだ強くなれる。
あと、部長がかわいい！あんな部長がいたら、オレはまだまだ強くなれる！
▼寺家
野球のプレイヤーではなくて球団GMが主役という角度のおもしろさがすごく詰まってる話で、内容としてすごくおもしろかった。
日曜劇場であるような大人の駆け引きや展開がすごくて、登場人物に対して、思わずイライラしたり、その分めちゃくちゃスッキリもして。感情が昂ってしまうほどのめり込める作品で、野球という人気スポーツの裏側ではこんな世界があって、裏側にもプロがいてたくさんの戦いが起きてるという所もみんなに見てほしい。
【動画】ドラマ『ストーブリーグ』最新予告編
本作は、2019年に韓国のSBSで放送され最高視聴率20.8％を記録した同名ドラマの日本版リメイク。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のゼネラルマネージャー（GM）を中心に、球団運営のフロント陣の奮闘を描くヒューマンドラマだ。
公開された予告編は、「一発ぶちかましてやりましょう！」と球団改革に挑む桜崎の強い決意の言葉からスタート。しかし、球団関係者からは「GMが普通じゃない」「あんな人は初めて」と疑念の声が上がり、野村萬斎演じる球団社長・根岸壮からは「明日がないのに、どうして種をまく？」と厳しい言葉を投げかけられる。
そんな孤立無援の状況の中でもチームの未来を守ろうと奮闘する桜崎だが、ついに「球団を守りたければGMを辞任しろ」と迫られる場面も描かれる。ラストには「力を貸してくれますか？ドリームズの未来を守るために」と仲間に呼びかける姿が映し出され、改革の行方に期待が高まる内容となっている。
あわせて解禁されたアザーカットでは、スタジアムを背にたたずむ桜崎の姿が公開。万年最下位の球団“ドリームズ”を立て直し、優勝を目指す新たな戦いの始まりを予感させるビジュアルとなっている。
野球素人の新GMがドン底のチームをどう変えていくのか。人間ドラマと戦略が交錯する逆転劇に注目が集まりそうだ。
■井上裕介（NON STYLE）の応援コメント
野球は見えてるものだけがゲームじゃない！！
見えないところでの戦いを制してこその勝利がある。
綺麗事だけでは勝てない、でも綺麗事にこだわりたい。
そんなドロドロとした野球を絡めた人間模様。
野球を知らない人も絶対に楽しめます。
そして野球好きの方は、これを見れば、もっと野球が楽しくなる！！
そして怖くなる^_^
野球の奥は本当に深い。
■バッテリィズの応援コメント
▼エース
全8話ではもったいないくらい内容がおもしろかった！
小1から今まで野球をやっているけど、ただ打って投げて
走っていただけで内部のことやデータ分析など、
そう言った所に注目したことがなかったから
見ていて「なるほど！」ってなるようなことがいっぱいあって
これから野球を見る時にまた新しく楽しみが増えそうで
本当にいいドラマでした！
そして何より野球は1人でやるのではなくチーム全員に
役割があって全員が同じ方向を向いて勝利に向かって全力でやる！
ただそれだけでチームが強くなると言う
野球を始めた頃に教えてもらったチームワークの大切さ、
思いやりの大切さを改めて教えてくれた、ストーブリーグに感謝です！
オレはまだまだ強くなれる。
あと、部長がかわいい！あんな部長がいたら、オレはまだまだ強くなれる！
▼寺家
野球のプレイヤーではなくて球団GMが主役という角度のおもしろさがすごく詰まってる話で、内容としてすごくおもしろかった。
日曜劇場であるような大人の駆け引きや展開がすごくて、登場人物に対して、思わずイライラしたり、その分めちゃくちゃスッキリもして。感情が昂ってしまうほどのめり込める作品で、野球という人気スポーツの裏側ではこんな世界があって、裏側にもプロがいてたくさんの戦いが起きてるという所もみんなに見てほしい。