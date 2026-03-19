＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】格上力士も“苦笑い”の猛烈な取組

気迫十分の三段目力士が、バチバチの内容で全勝の幕下力士を圧倒。強烈な突っ張り連打を浴びせて一方的に勝利し、「こえー半分喧嘩じゃん」「鳥肌」と館内大盛り上がりとなった。敗れた相手力士も思わず苦笑いを浮かべた。

注目を集めたのは、三段目三枚目・生田目（二子山）と幕下四十五枚目・欧勝竜（鳴戸）、ともに全勝中の力士同士による一番。元関取の生田目は自己最高位十両五枚目まで上り詰めたが、怪我のため3場所連続休場、番付を大きく落としていた。だが今場所はここまで無傷の5連勝。十一日目の取組では、同じく5連勝中で格上の幕下力士・欧勝竜と全勝対決が組まれることになった。

立ち合い前、パシンと太ももを叩き「ふんっ」と気合を入れていた生田目。取組では正面から当たって猛烈な突っ張りで前に出続けた。対戦相手の欧勝竜は受けるのに必死で防戦一方。生田目は容赦なく攻め続け、厳しい突っ張りで最後は押し出して勝利した。相手が土俵を割ってからも生田目は勢い止まらず、強烈な張り手が空を切っていた。生田目は6連勝となる白星。敗れた欧勝竜は1敗目を喫し、生田目の気迫に何もできなかったからか苦笑いを浮かべていた。

“完全復活”を印象づける生田目の活躍に、館内は大盛り上がり。ABEMAの視聴者からも「つよ！」「こえー半分喧嘩じゃん」「鳥肌」「元気でた」「気迫あるね」と反響が相次いだほか、敗れた力士の表情に「苦笑い」「笑ってる」「ニガワライしとる」と注目する声も寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）