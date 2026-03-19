テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝が１７日（日本時間１８日）に米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に競り勝って初優勝したことを報じた。

同点の９回に無死二塁からＥ・スアレス（レッズ）が左中間へ適時二塁打を放って勝ち越しに成功。準々決勝で日本を破った南米の雄が、悲願の頂点に立った。１７年大会以来の優勝を狙った米国は２大会連続での準優勝となった。

コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、米国を破ったベネズエラの世界一に「江戸の敵を長崎で討つというのは、こういうことを言うんだろうなと思って見てましたね」と明かし「アメリカがベネズエラに侵攻して、大統領を連れ去ったじゃないですか。もう、完全な主権侵害なんだけど、これ、ベネズエラの国民たちは、どういうふうにこの試合を見てたのかなと思って。ぜひ、その話、聞きたいなと思ってます」と示し「すごく喜んでるんじゃないですか？ベネズエラの国民は」とコメントしていた。