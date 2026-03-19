日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１９日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でベネズエラが初優勝を果たしたことを報じた。

ＷＢＣ決勝が１７日（日本時間１８日）にフロリダ州米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に３―２で競り勝って初優勝した。同点の９回に無死二塁からＥ・スアレス（レッズ）が左中間へ適時二塁打を放って勝ち越しに成功。準々決勝で日本を破った南米の雄が、悲願の頂点に立った。１７年大会以来の優勝を狙った米国は２大会連続での準優勝となった。

番組では優勝決定時のベネズエラ本国でのファンの盛り上がりを映像で紹介。同局の山本紘之アナウンサーは「ベネズエラは優勝を祝して、きょう国民の祝日にするということです」と伝えた。

木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福は「そういうことが野球で起こるというのは野球ファンとして他の国のことでもうれしい」と破顔。山本アナは「今大会はイタリアが初めてベスト４に行くなど野球がいろんな国で注目されるようにもなりました」と声を弾ませて伝えた。