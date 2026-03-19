イエローとグリーンの限定車を5月発売

ルノー・ジャポンは3月19日、7人乗りロングボディのMPV『ルノー・グランカングー』の限定車『グランカングー・クルール（GRAND KANGOO Couleur）』が5月に発売されることを発表した。

【画像】今年1月に発表・完売となった『ベージュ・サハラ』のルノー・グランカングー・クルール 全48枚

カングー・シリーズの限定カラーバリエーションとして恒例の『クルール（カラー、色の意）』だが、グランカングーはすべて『クルール』として、台数を限定した特別仕様車として導入されている。



ルノー・グランカングー・クルール（ジョン・ラ・ポスト） ルノー

5月発売のグランカングー・クルールに設定されるのは、フランスの郵便局で使われていた鮮やかな黄色『ジョン・ラ・ポスト』と、深い緑色の『ヴェール・パリ』で、人気の高い『ブラックバンパー』と組み合わされる。

各色50台ずつの限定販売とされる『ルノー・グランカングー・クルール』。詳細情報は5月に発表される予定だ。

ルノー・グランカングー・クルールの概要

5月発売予定のグランカングー・クルールについて、現段階で発表されている情報は以下の通り。

・ボディカラー：ジョン・ラ・ポスト、ヴェール・パリ

・シート構成：3列・独立7シート（前後スライド、2&3列目折り畳み可能、2&3列目取り外し可能）

・ドア：ダブルバックドア

・バンパー：ブラックバンパー

・機能：エクステンデッドグリップ

・タイヤ：16インチオールシーズンタイヤ

・エンジン：1.3Lガソリンターボ

・トランスミッション：電子制御7速AT（7EDC）

・販売台数：各色50台



ルノー・グランカングー・クルール（ヴェール・パリ） ルノー