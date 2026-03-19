女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第119話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第119話は、レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の執筆活動は難航。頼みのイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事も届かず、焦りが募る。一方、雨清水トキ（郄石あかり）は夫の成功を祈り、ヘブンが失くしてしまったブードゥードールの代わりの人形を作り始める。その折、ヘブン宛の便りが次々と届く。ヘブンが待ちわびた手紙に、求める答えはあるのか…という展開。

新しい仕事は見つからない。ヘブンは東京帝国大学から解雇されたことを打ち明けた。

トキ「なーんだ。なら、よかっただないですか。やっと時間ができますけん。好きなだけ、ようけようけ書けますけん。たくさん書いてごしなさい。あなたは書くの人ですけん」

ヘブン「デモ、400エン。カゾク…」

トキ「大丈夫。大丈夫ですけん。そげなことで、うちの家族は壊れません。でしょ？」

ヘブン「（涙ながらにトキを抱き締め）アリガト。アリガト、ママサン」

松野司之介（岡部たかし）「よかったの、昔のわし」「ほんによかった。これでベストセイラが書けるの」

トキ「もう決まっちょるんですか、次の本は」

ヘブン「マダ、ナンボ、ムズカシ」

トキ「あ、なら…いや、どげしよう」

ヘブン「イッテ！Please」

トキ「なら…次の本ですが、私、読めるの話、書いてくれませんか」

ヘブン「ママサン、ヨメルノハナシ」

トキ「今まで、ようけ本ありました。素晴らしの本ようけ。ずっと読みたかった、パパさんの本。だけん、学がない私でも読めるの本、楽しいの本。書いてくれませんか」

ついに「怪談」執筆へ。小泉八雲の代表作となった怪奇文学作品集「怪談」は、最晩年の1904年（明治37年）4月に出版。今作はどのように描かれるのか。

SNS上には「おトキちゃんの包容力（涙）」「おトキの心は宍道湖みたいに深くて広いわね」「おトキさんの優しさに涙が止まらない」「おフミさん渾身の“は？”」「ヒロインが“学”を求め、得た“学”を活かすストーリーは数多あるけど、“学”がないことが活きるのは珍しい」などの声が続出。視聴者の涙も誘った。