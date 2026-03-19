「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）

広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が１８日、自己最速の１５５キロをたたき出した。七回から３番手で登板し、山中の打席で計測。これまでの１５２キロから３キロも更新すると１回無安打無失点と好投してまた一歩、開幕１軍入りへ前進した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発の岡本について。

「ホームランは打たれましたけど、いいボールを投げていると思います。自信を持って臨んでほしいと思います」

−斉藤汰も好投。

「投げるたびに良くなっていると思います」

−中継ぎも最後まで競争。勝ちパターンでの起用もあるのか。

「ルーキーでいきなり開幕から勝ちパターンで投げるというのは、あまり考えづらい。そこは段階を追って徐々にそういうところを任せられるようになってもらいたい、そういう感じかな」

−平川も長打でアピール。

「差し込まれていたけど、しっかり最後まで振り切っているから、切れずにあそこに落ちるよね」

−アリアも１回無失点。

「ハングリーさを感じるね。マウンド上での。このチャンスをものにしてやるんだという、そういう気持ちを感じます」