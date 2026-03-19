「老後に住むところがなくなっちゃう」…2,300万円の住宅ローンを抱えた74歳夫婦「退職金で返せばいい」はずが、通帳を見て震える日々。〈公営団地〉への転居で手にした〈本当の春〉

「家さえあれば安泰」と信じた50代夫婦の決断。しかし、せっかく手に入れたマイホームが、70代になった二人を鬱状態にまで追い詰めることに……。すべてを手放した今、公営団地の窓から眺める景色に思うこととは？

当時52歳の夫婦に忍び寄る「老後への焦り」

「今年の春は少し気楽です」

そう話すのは、高木節子さん（仮名・74歳）。22年前、節子さんと夫の正夫さん（74歳）は、ある焦燥感に駆られていました。

「高齢になると家は借りられない」

「一生家賃を払い続けるのか」

節子さんと夫は、子どもの教育費を最優先にと購入を見送ってきましたが、周囲の同世代はとっくにマイホームを持っています。当時52歳。賃貸マンションの更新を控え、ふと将来が怖くなりました。老後が迫り、やはり家を持っていた方が安心なのでは……そう考えたといいます。

結局、中古マンションを2,800万円で購入。貯金500万円を頭金に入れ、残り2,300万円のローンを組みました。退職金もあるので何とかなる。そう考えていました。

「退職金＝ローンの幕引き」とはいかず…

購入当時、月10万円の返済は「今の家賃とほぼ同じ」でした。しかし、人生のステージが変わるごとに、その重みは変わっていきました。52歳時の手取り（夫婦合計）は月45万円でしたが、62歳時では月26万円。年金暮らしになると月21万円になりました。

60歳で、夫の正夫さんは予定通り約1,000万円の退職金を受け取りました。しかし、結果的に、これをそのままローン返済に充てることはできませんでした。

ちょうどその頃、独立した子どもの結婚・出産援助や、自身の親の介護費用が重なりました。また、手元の現金をすべてローンに回してしまったら、病気になった時や、この先生きるための生活費がなくなるのではないかという不安が襲い、一部しか返済できず、月々の支払額はそれほど減りませんでした。

「退職金＝ローンの幕引き」というシナリオは、予期せぬライフイベントと、老後への恐怖によって、もろくも崩れ去ったのです。

一方で、建物が古くなるにつれ、マンションの修繕積立金が段階的に値上がりし、気づけば購入時の2倍以上に。さらに、給湯器の故障や水回りのガタなど、持ち家だからこそ発生する維持費が、年金生活の家計をじわじわと侵食していきました。

「年をとるほど苦しくなって、通帳を見ては不安で震え、スーパーの特売品がさらに値引かれるまで待つ毎日。老後の安心のために買った家でしたが、かえって重荷になってしまったんです」

「見栄」と「家」を捨てて見えた景色

70歳を過ぎ、正夫さんが体力の衰えからアルバイトを辞めざるを得なくなったとき、限界が来ました。節子さんは不眠と不安から鬱状態に。二人はついにマンションを売却する決断を下します。

売却価格は1,100万円。ローンを返し、諸経費を引いて手元に残ったのは700万円ほど。それから2年経ち、現在、二人は公営団地で暮らしています。家賃は5.5万円、負担は以前の半分以下になりました。

「家を手放すときは他の人と比べてしまい、敗北したような、惨めな気持ちでした。でも、引っ越した日の夜、もう来月のローンの心配をしなくていいんだと思ったら、すがすがしくて。お正月や春は孫へのお祝いシーズンでお財布が厳しくて憂鬱でしたが、少し余裕ができたのも本当に嬉しい。この団地は古いですが、一緒に育った背の高い桜がたくさん咲いて、これからの季節、本当にきれいなんですよ」

振り返れば、50代だった自分たちを突き動かしたのは「年を取ると家を借りられなくなる」という恐怖だったといいます。しかし、実際に探してみれば、公営住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、保証会社を利用した一般賃貸など、選択肢はゼロではありませんでした。

確かに、現役世代に比べれば審査は厳しいかもしれません。しかし、「絶対に借りられない」というのは、多くの場合、思い込みや不安を煽る言葉に過ぎません。「家を持っていれば安心」という神話のために、一番自由であるべき老後の時間を「ローンの奴隷」として過ごす。そうならないよう、慎重な判断が必要です。