元モーニング娘。でタレントの辻希美が3月17日、公式YouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。三男の幸空（こあ）くんとセブン-イレブンに向い、それぞれランチを選ぶ動画を公開した。

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辻希美・杉浦太陽夫妻の家は現在、床暖房の工事中でキッチンが使えない。ということで、幸空くんと買い出しに行ったわけだが、7歳の男の子はいったどんな食べ物をチョイスしたのか？

紹介された順番に見ていくと、なかなかわんぱくで面白い。ドリンクはピルクル、そして大好きなかにぱん。さらに、じゃがりこチーズ味とさけるチーズで、一時期大流行した、いわゆる「じゃがアリゴ」を作って食べるという。さらに、大量のカルパスと2種類のHARIBOグミに、クーリッシュのバニラ味。「ランチはどこに行った？」と思ったら、最後にミートソースパスタを紹介するという、あまりにYouTube慣れした振る舞いに辻も笑っていた。

チャンネルを見ていればわかるように、家での食事が多く、コンビニでご飯を食べることは少ない。そのため、辻にとっては今回のセレクトは意外で、「おにぎりを選ぶと思っていた」そうだ。動画企画を通じて子どもの意外な一面を発見するというのは、“YouTube一家”らしくて面白い。

また、詳しくは実際に動画をチェックしてほしいところだが、辻自身もなかなかわんぱくなセレクトをしており、仲良し親子っぷりが微笑ましい内容になっている。コメント欄では続編希望の声のほか、偏食気味だった幸空くんが色々な食べ物を楽しむことができるようになっていると成長をよろこぶコメントも寄せられていた。

（文＝向原康太）