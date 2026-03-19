＜覚えとけよ？＞メッセージにイラッ「様子見て連絡して」ってなに？早く帰ってこい！【第2話まんが】
私はセイカ（30代前半）。旦那のジュンジ（30代前半）と一緒に、4歳のタケと1歳のミオを育てています。今日は土曜日で、旦那は一日中寝ていました。私は朝から家のことをして子どもを公園へ連れて行き、買い物をして帰ると、旦那が「今から飲みに行く」と言うのです。正直イラっとしましたが、そこは行かせてあげました。でも、夜にタケが熱を出してしまい、必要なものもあったし、きょうだいの部屋も分けたかったので、旦那に帰ってきてほしいとLINEをしたところ……？
私は、生理のだるさで頭も回らず、体力も残っておらず、タケを看病しながらミオを見る元気もありませんでした。なにより感染などの可能性があるため、できる限りタケとミオの部屋を分けたかったのです。だから飲み会に行っている旦那にLINEを送りました。
なにを言ってものらりくらりとかわすような返信で、話がはっきりせず、やり取りが長引くので、だんだんイライラしてきました。
何度目かのやり取りのあと、「今後の飲み会は覚えとけ」と返してきた旦那。結婚式でも飲み会でも、子どもが熱を出したら私は当然帰りますし、「覚えとけよ」と言われる意味がわかりません。
旦那はしぶしぶ、飲み会を中断して帰ってきました。
冷却シートを買ってきてくれたのはいいけれど、始終ブスッとしています。
が、そんな旦那にかまっている暇はありません。
私がタケと同じ部屋で看病をして、旦那にはミオとお風呂に入ってもらって、別の部屋で寝てもらおうと思ったのですが……。
旦那とミオがお風呂に入ってから部屋に入り、その30分後くらいでしょうか。
ミオの泣き声が部屋から聞こえました。私はなにがあったのかと、慌てて駆け付けたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
私は、生理のだるさで頭も回らず、体力も残っておらず、タケを看病しながらミオを見る元気もありませんでした。なにより感染などの可能性があるため、できる限りタケとミオの部屋を分けたかったのです。だから飲み会に行っている旦那にLINEを送りました。
なにを言ってものらりくらりとかわすような返信で、話がはっきりせず、やり取りが長引くので、だんだんイライラしてきました。
何度目かのやり取りのあと、「今後の飲み会は覚えとけ」と返してきた旦那。結婚式でも飲み会でも、子どもが熱を出したら私は当然帰りますし、「覚えとけよ」と言われる意味がわかりません。
旦那はしぶしぶ、飲み会を中断して帰ってきました。
冷却シートを買ってきてくれたのはいいけれど、始終ブスッとしています。
が、そんな旦那にかまっている暇はありません。
私がタケと同じ部屋で看病をして、旦那にはミオとお風呂に入ってもらって、別の部屋で寝てもらおうと思ったのですが……。
旦那とミオがお風呂に入ってから部屋に入り、その30分後くらいでしょうか。
ミオの泣き声が部屋から聞こえました。私はなにがあったのかと、慌てて駆け付けたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび