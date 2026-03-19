aoen、タワーレコード渋谷店前にサプライズ登場 2ndシングルリリース＆47都道府県ツアーを記念してビラ配布
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、2ndシングル「秒で落ちた」を18日にリリースした。同日には、メンバーがタワーレコード渋谷店前にサプライズ登場し、真っ青に染まった「超青いビラ」を配布した。
【写真】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoen
2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚を、タイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。タイトル曲「秒で落ちた」のOfficial MVは、3月9日午後9時に公開されてからわずか約24時間で100万回再生を達成し、自身最速記録を更新する快挙となり、中毒性のあるメロディラインで1秒に約11人が心奪われた楽曲として注目を集めている。
18日には、タワーレコード渋谷店前にaoenメンバーがサプライズ登場し、本作の発売と先日電撃発表した47都道府県ツアーの開催決定を記念して、一面がaoenのグループカラーであるブルーに染まった“超青いビラ”をメンバー自ら配布した。発売日ということもあり集まっていたファンや通行人も含め一時騒然となるほどの盛況ぶりをみせた。
ビラの裏面には47都道府県ツアーに関する情報が記載されており、ビラ配りを通じてツアーの魅力を直接アピールした。3月16日に開催した2nd Single「秒で落ちた」発売記念イベントで、メンバーの雅久（GAKU）が「このツアーにすべてをかける。aoenは本気で日本一を目指している」と強く決意表明した。その決意を証明するように渋谷でビラ配りをするメンバーのまっすぐでひたむきな熱意が、一人ひとりに手渡されていく光景から、4月から始まっていく47都道府県ツアーへの期待が高まる。
【写真】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoen
2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚を、タイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。タイトル曲「秒で落ちた」のOfficial MVは、3月9日午後9時に公開されてからわずか約24時間で100万回再生を達成し、自身最速記録を更新する快挙となり、中毒性のあるメロディラインで1秒に約11人が心奪われた楽曲として注目を集めている。
ビラの裏面には47都道府県ツアーに関する情報が記載されており、ビラ配りを通じてツアーの魅力を直接アピールした。3月16日に開催した2nd Single「秒で落ちた」発売記念イベントで、メンバーの雅久（GAKU）が「このツアーにすべてをかける。aoenは本気で日本一を目指している」と強く決意表明した。その決意を証明するように渋谷でビラ配りをするメンバーのまっすぐでひたむきな熱意が、一人ひとりに手渡されていく光景から、4月から始まっていく47都道府県ツアーへの期待が高まる。