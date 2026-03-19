「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神がロッテに快勝した。三回に中野拓夢内野手の適時二塁打で先制すると、続く森下翔太外野手がオープン戦１号２ランを放った。先発の新外国人イーストン・ルーカス投手は、制球に苦しみながらも５回２失点と粘りの投球。開幕ローテ入りはほぼ確実なものとした。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「ルーカスは右打者が並んだ際に外へ逃げる、落ちる球が欲しい」と指摘した。

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何度も触れてきたが、阪神は優勝候補筆頭。それも他球団と大きな戦力差を持つ中での強さと見ている。この日先発したルーカスが、強い阪神の中でどう存在感を示すか。そこを注視した。

左からの強い球を持ち、スライダーもいい。つまり、左打者はルーカスに相当、てこずるだろうというところは見て取れる。

ただ、レギュラーを固定して戦えるチームは、セ・リーグでは阪神だけだ。裏返せば、他球団は相手に応じて、例えばルーカスが投げるとなれば、右打者をそろえてくることが予想される。

そうなると、少々苦しいかな、というのが正直な印象だ。ルーカスの変化球は、入ってくる軌道しかない。これは、右にはついてこられてしまう。

捕手目線で見ていたが、右を抑えるなら、初回の西川のように低め直球を左右に散らし、内角へのカットボールで仕留めにかかるしかない（結果は５球目の直球で併殺）。ただ、右が並んだ際に、全打者にそれでいけるかと言えば、難しい。外へ逃げる、落ちる球が欲しいな、と感じる投手だ。