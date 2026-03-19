日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3343（-61.0　-1.79%）
ホンダ　1322（-23　-1.71%）
三菱ＵＦＪ　2673（-58　-2.12%）
みずほＦＧ　6188（-132　-2.09%）
三井住友ＦＧ　5162（-94　-1.79%）
東京海上　5965（-106　-1.75%）
ＮＴＴ　157（-1.0　-0.63%）
ＫＤＤＩ　2653（-33　-1.23%）
ソフトバンク　216（-1.5　-0.69%）
伊藤忠　2093（-39　-1.83%）
三菱商　5593（-119　-2.08%）
三井物　6498（-161　-2.42%）
武田　5766（-104　-1.77%）
第一三共　2942（-35　-1.18%）
信越化　6540（-180　-2.68%）
日立　4763（-106　-2.18%）
ソニーＧ　3259（-27　-0.82%）
三菱電　5485（-154　-2.73%）
ダイキン　19251（-529　-2.67%）
三菱重　4877（-123　-2.46%）
村田製　3725（-119　-3.10%）
東エレク　38754（-1536　-3.81%）
ＨＯＹＡ　27559（-591　-2.10%）
ＪＴ　5881（-84　-1.41%）
セブン＆アイ　2077（-32　-1.52%）
ファストリ　64420（-1430　-2.17%）
リクルート　6356（-198　-3.02%）
任天堂　9721（-138　-1.40%）
ソフトバンクＧ　3614（-136　-3.63%）
キーエンス（普通株）　60918（+268　+0.44%）