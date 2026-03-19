日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3343（-61.0 -1.79%）
ホンダ 1322（-23 -1.71%）
三菱ＵＦＪ 2673（-58 -2.12%）
みずほＦＧ 6188（-132 -2.09%）
三井住友ＦＧ 5162（-94 -1.79%）
東京海上 5965（-106 -1.75%）
ＮＴＴ 157（-1.0 -0.63%）
ＫＤＤＩ 2653（-33 -1.23%）
ソフトバンク 216（-1.5 -0.69%）
伊藤忠 2093（-39 -1.83%）
三菱商 5593（-119 -2.08%）
三井物 6498（-161 -2.42%）
武田 5766（-104 -1.77%）
第一三共 2942（-35 -1.18%）
信越化 6540（-180 -2.68%）
日立 4763（-106 -2.18%）
ソニーＧ 3259（-27 -0.82%）
三菱電 5485（-154 -2.73%）
ダイキン 19251（-529 -2.67%）
三菱重 4877（-123 -2.46%）
村田製 3725（-119 -3.10%）
東エレク 38754（-1536 -3.81%）
ＨＯＹＡ 27559（-591 -2.10%）
ＪＴ 5881（-84 -1.41%）
セブン＆アイ 2077（-32 -1.52%）
ファストリ 64420（-1430 -2.17%）
リクルート 6356（-198 -3.02%）
任天堂 9721（-138 -1.40%）
ソフトバンクＧ 3614（-136 -3.63%）
キーエンス（普通株） 60918（+268 +0.44%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3343（-61.0 -1.79%）
ホンダ 1322（-23 -1.71%）
三菱ＵＦＪ 2673（-58 -2.12%）
みずほＦＧ 6188（-132 -2.09%）
三井住友ＦＧ 5162（-94 -1.79%）
東京海上 5965（-106 -1.75%）
ＮＴＴ 157（-1.0 -0.63%）
ＫＤＤＩ 2653（-33 -1.23%）
ソフトバンク 216（-1.5 -0.69%）
伊藤忠 2093（-39 -1.83%）
三菱商 5593（-119 -2.08%）
三井物 6498（-161 -2.42%）
武田 5766（-104 -1.77%）
第一三共 2942（-35 -1.18%）
信越化 6540（-180 -2.68%）
日立 4763（-106 -2.18%）
ソニーＧ 3259（-27 -0.82%）
三菱電 5485（-154 -2.73%）
ダイキン 19251（-529 -2.67%）
三菱重 4877（-123 -2.46%）
村田製 3725（-119 -3.10%）
東エレク 38754（-1536 -3.81%）
ＨＯＹＡ 27559（-591 -2.10%）
ＪＴ 5881（-84 -1.41%）
セブン＆アイ 2077（-32 -1.52%）
ファストリ 64420（-1430 -2.17%）
リクルート 6356（-198 -3.02%）
任天堂 9721（-138 -1.40%）
ソフトバンクＧ 3614（-136 -3.63%）
キーエンス（普通株） 60918（+268 +0.44%）