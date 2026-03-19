【本日の見通し】ドル高基調が継続か



前日の海外市場ではドル高が優勢となり、ドル円は１５９円台後半まで上昇した。１６０円を視野に入れた展開となった。中東情勢が再び緊迫化し、イスラエルがイランの天然ガス施設を空爆したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明している。また、２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回ったこともドル高につながった。



米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では市場予想通り、政策金利を据え置いた。ＦＯＭＣメンバーによる政策金利見通しでは、利下げ回数は２０２６年末までに１回となり、昨年１２月時点と変わらなかった。また、経済成長率見通しを引き上げるとともに、インフレ見通しも引き上げている。



パウエル議長は「中東情勢の影響は不透明で、物価や雇用の動向を注視していく」「エネルギー価格上昇がインフレを押し上げる可能性がある」などと述べている。



今日は日銀金融政策決定会合の結果発表がある。政策金利は据え置きが見込まれている。日銀は４月かそれ以降の利上げが見込まれているが、植田総裁の記者会見などで、今後の利上げに関するヒントが出てくるかが注目される。



今日のドル円は１６０円乗せを視野に堅調な動きを見せるとみられる。ただ、介入警戒感も根強く、日本の金融当局の動向には神経質な動きとなりそう。



ユーロドルは海外市場で１．１４台半ばまで下落している。ドルの堅調な地合いが続く中、今日は１．１４台を中心に推移するとみられる。



きょう開催される欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会でも政策金利は据え置きの見通し。ラガルド総裁の記者会見や、ＥＣＢスタッフによる経済成長率・インフレ見通しの最新予測が焦点となる。内容次第ではユーロが上下に振幅する可能性がある。



ポンドドルは海外市場で１．３２５０台まで下落した。ユーロドルと同様にドル高を受けて上値の重い展開。今日は１．３２台を中心に上値の重い展開が見込まれる。



きょう開催される英金融政策委員会（ＭＰＣ）では政策金利は据え置きの見通し。今回の会合では投票の内訳などが注目される。前回（２月５日）は政策金利の据え置きを５対４で決定した。５名が据え置き、４名が利下げを主張しており、ハト派的な据え置きとなった。



ユーロ円はユーロドルの下げに追随して、一時１８３円割れまで下落した。ユーロドルの動きを眺めながら、上値重く推移するとみられる。



ポンド円は２１１．７０台まで上昇した後は下げに転じて２１２円を割り込んだ。今日は２１２円台では上値を抑えられやすい展開か。



MINKABU PRESS

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