東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.86　高値159.90　安値158.57

161.65　ハイブレイク
160.77　抵抗2
160.32　抵抗1
159.44　ピボット
158.99　支持1
158.11　支持2
157.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1452　高値1.1555　安値1.1450

1.1626　ハイブレイク
1.1591　抵抗2
1.1521　抵抗1
1.1486　ピボット
1.1416　支持1
1.1381　支持2
1.1311　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3257　高値1.3375　安値1.3252

1.3460　ハイブレイク
1.3418　抵抗2
1.3337　抵抗1
1.3295　ピボット
1.3214　支持1
1.3172　支持2
1.3091　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7932　高値0.7936　安値0.7845

0.8055　ハイブレイク
0.7995　抵抗2
0.7964　抵抗1
0.7904　ピボット
0.7873　支持1
0.7813　支持2
0.7782　ローブレイク