東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.86 高値159.90 安値158.57
161.65 ハイブレイク
160.77 抵抗2
160.32 抵抗1
159.44 ピボット
158.99 支持1
158.11 支持2
157.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1452 高値1.1555 安値1.1450
1.1626 ハイブレイク
1.1591 抵抗2
1.1521 抵抗1
1.1486 ピボット
1.1416 支持1
1.1381 支持2
1.1311 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3257 高値1.3375 安値1.3252
1.3460 ハイブレイク
1.3418 抵抗2
1.3337 抵抗1
1.3295 ピボット
1.3214 支持1
1.3172 支持2
1.3091 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7932 高値0.7936 安値0.7845
0.8055 ハイブレイク
0.7995 抵抗2
0.7964 抵抗1
0.7904 ピボット
0.7873 支持1
0.7813 支持2
0.7782 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.86 高値159.90 安値158.57
161.65 ハイブレイク
160.77 抵抗2
160.32 抵抗1
159.44 ピボット
158.99 支持1
158.11 支持2
157.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1452 高値1.1555 安値1.1450
1.1626 ハイブレイク
1.1591 抵抗2
1.1521 抵抗1
1.1486 ピボット
1.1416 支持1
1.1381 支持2
1.1311 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3257 高値1.3375 安値1.3252
1.3460 ハイブレイク
1.3418 抵抗2
1.3337 抵抗1
1.3295 ピボット
1.3214 支持1
1.3172 支持2
1.3091 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7932 高値0.7936 安値0.7845
0.8055 ハイブレイク
0.7995 抵抗2
0.7964 抵抗1
0.7904 ピボット
0.7873 支持1
0.7813 支持2
0.7782 ローブレイク