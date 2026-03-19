▼福岡県（福岡管区気象台・１９日５時）

【福岡地方】晴れ一時雨

【北九州地方】晴れ一時雨

【筑豊地方】晴れ一時雨

【筑後地方】晴れ一時雨

▼佐賀県（佐賀地方気象台・１９日５時）

【南部】くもり後晴れ

【北部】くもり後晴れ

▼長崎県（長崎地方気象台・１９日５時）

【南部】くもり後晴れ

【北部】くもり後晴れ

【壱岐・対馬】くもり後晴れ

【五島】くもり後晴れ

▼熊本県（熊本地方気象台・１９日５時）

【熊本地方】くもり一時雨

【阿蘇地方】くもり一時雨

【天草・芦北地方】雨後晴れ

【球磨地方】雨後晴れ

▼大分県（大分地方気象台・１９日５時）

【中部】くもり一時雨

【北部】くもり一時雨

【西部】くもり一時雨

【南部】くもり一時雨

▼宮崎県（宮崎地方気象台・１９日５時）

【南部平野部】くもり一時雨

【北部平野部】くもり一時雨

【南部山沿い】晴れ一時雨

【北部山沿い】晴れ一時雨

▼鹿児島県（鹿児島地方気象台・１９日５時）

【薩摩地方】晴れ一時雨

【大隅地方】晴れ一時雨

【種子島・屋久島地方】雨後晴れ

【奄美地方】くもり時々雨

▼沖縄県（沖縄気象台ほか・１９日５時）

【本島中南部】くもり時々雨

【本島北部】くもり時々雨

【久米島】くもり時々雨

【大東島地方】晴れ後時々くもり

【宮古島地方】晴れ後くもり

【石垣島地方】晴れ後くもり

【与那国島地方】くもり時々雨