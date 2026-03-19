レースクイーンの成沢紫音（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。黒コス姿を披露し、「KENNOLガール」継続を報告した。

「今年もKENNOL GIRLを継続させていただくことになりました」と今季も2026KENNOLガールを務めることを報告。黒のコスチューム姿の写真をアップし「S耐とD1を4人のメンバーでローテーションに行かせていただきます！！決まり次第随時連絡します」とつづった。

今季のKENNOLガールは成沢のほか、羽瀬萌、長瀬れな、戸沢里美の計4人。

この投稿にフォロワーらからは「継続おめでとうございます！また盛り上げてください」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「KENNOLのカッコいいコス楽しみにしてます」「おんちゃん綺麗すぎる〜」「カッコイイ姿見れるの楽しみ」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。25年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、名門「WedsSport Racing」のレースクイーンとして活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。