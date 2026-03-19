北川景子、朝ドラ『ばけばけ』の“名所”巡るオフショット公開に反響「あぁぁ、、おタエ様 ようこそ島根へ」「一緒に観光してるみたいでうれしい」 マスク姿でピース
俳優の北川景子が、19日までに自身のXを更新。出演したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）の舞台となった島根の“名所”を巡るオフショットを公開した。
【写真一覧】「あぁぁ、、おタエ様 ようこそ島根へ」小泉八雲記念館を訪れピースを決める北川景子ほか
『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルに、外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。
17日の投稿で、北川は「島根県立美術館ホールで行われた、ばけばけのスペシャルトークイベントに板垣李光人くんとCD村橋さんと出席しました」と報告し、親子役で共演した俳優・板垣李光人との2ショット写真を披露した（北川は雨清水タエ、板垣は雨清水三之丞役）。
現地では観光も楽しんだようで、続く投稿では出雲大社に出かけた様子や、名物の「平和そば」を食したことを写真で紹介。
さらに18日の投稿では“国宝”にもなっている松江城や、小泉八雲記念館を訪れたことを“お忍びショット”を添え伝えている。
これらの投稿に対し「あぁぁ、、おタエ様 ようこそ島根へ」「松江に北川さんがきてる なんかすごい」「わぉ！もしかして松江にお忍び観光だったのかな」「行ったことがないので、一緒に観光してるみたいでうれしいです」「記念館にも行かれたんですね！投稿から島根の魅力が伝わってきます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真一覧】「あぁぁ、、おタエ様 ようこそ島根へ」小泉八雲記念館を訪れピースを決める北川景子ほか
『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルに、外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。
現地では観光も楽しんだようで、続く投稿では出雲大社に出かけた様子や、名物の「平和そば」を食したことを写真で紹介。
さらに18日の投稿では“国宝”にもなっている松江城や、小泉八雲記念館を訪れたことを“お忍びショット”を添え伝えている。
これらの投稿に対し「あぁぁ、、おタエ様 ようこそ島根へ」「松江に北川さんがきてる なんかすごい」「わぉ！もしかして松江にお忍び観光だったのかな」「行ったことがないので、一緒に観光してるみたいでうれしいです」「記念館にも行かれたんですね！投稿から島根の魅力が伝わってきます」などと、さまざまな反響が寄せられている。