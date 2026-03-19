１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：００ 英・失業率
１６：００ 英・失業保険申請件数
１９：００ ユーロ・建設支出
２１：００ 英・英中央銀行が政策金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）が政策金利発表
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
２３：００ 米・新築住宅販売件数
２３：００ 米・卸売売上高
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・閣議
※日米首脳会談
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，サツドラＨＤ<3544>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：００ 英・失業率
１６：００ 英・失業保険申請件数
１９：００ ユーロ・建設支出
２１：００ 英・英中央銀行が政策金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）が政策金利発表
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
２３：００ 米・新築住宅販売件数
２３：００ 米・卸売売上高
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・閣議
※日米首脳会談
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，サツドラＨＤ<3544>
出所：MINKABU PRESS