韓国、若者の失業率5年ぶり高水準　就業者数も60歳以上が“28万人増”も若年層“14万人減”

韓国で就業者数の増加幅が3カ月ぶりに20万人台を回復した。一方で若者の失業率が5年ぶりに高水準を記録するなど、若者の雇用状況はそれほど良くないことがわかった。

【解説】仕事も就活もしない“若者ニート”が韓国で増え続ける理由

3月18日、国家データ庁が発表した「2026年2月雇用動向」報告書によると、2026年2月の満15歳以上の就業者は2841万3000人で、前年同月より23万4000人増加した。先月の就業者増加幅は、昨年9月の31万2000人に次ぎ、5カ月ぶりの大きさとなった。

年齢層別で見ると、60歳以上の就業者が28万7000人増と最も多く増えた。30代が8万6000人、50代が6000人それぞれ増加した一方、若年層（15〜29歳）の就業者は14万6000人減少した。40歳未満の失業率は、2月として5年ぶりの最高値を記録した。

若年層の失業率は7.7%で、2021年2月の10.1%以来の高水準となった。20代と30代の失業率もそれぞれ7.6%、3.6%を記録し、2021年2月の10.0%、4.0%以来、同月基準で最高を更新した。

国家データ庁のビン・ヒョンジュン社会統計局長は「30代の雇用状況全般は他の年齢層に比べて良好だ」としたうえで、「経済活動に参加するインセンティブが高まったことで、非労働力人口だった人々が自ら労働市場に参入する過程において、一時的に失業率を押し上げたのではないかと推測される」と述べた。

産業別では、保健業・社会福祉サービス業が28万8000人（9.4%）、運輸・倉庫業が8万1000人（4.9%）、芸術・スポーツ・レジャー関連サービス業が7万人（13.7%）増加した。直接雇用事業の再開や、旧正月（ソルラル）連休前の需要拡大などが影響したものと分析される。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

一方、製造業では就業者が1万6000人減少し、2024年7月から20カ月連続の減少となった。建設業も4万人減となり、22カ月連続のマイナスが続いている。

専門・科学・技術サービス業（-10万5000人、-7.1%）、農林漁業（-9万人、-7.6%）、情報通信業（-4万2000人、-3.6%）などでも就業者が減少した。特に専門・科学・技術サービス業と情報通信業の減少幅は、2013年の統計改編以来で最大となった。

これについてビン局長は「過去約55カ月にわたり連続で増加してきた反動（ベース効果）が大きいと見られる」とし、「これらの業種には多様な産業が含まれているため、具体的にどの分野で減少が顕著だったかは今回の調査資料だけでは特定が難しい」とした。さらに「一時的なものか、あるいは人工知能（AI）の影響による構造的なものか、今後注視する必要がある」と付け加えた。

就業者の従事上の地位で見ると、賃金労働者のうち常用労働者は15万8000人、臨時労働者は8000人、日雇い労働者は3万9000人増加した。

先月の失業者は99万3000人で、昨年2月より5万4000人（5.7%）増加した。2月基準の失業者数は、2021年2月（135万3000人）以来、5年ぶりの多さとなった。失業率は3.4%と0.2ポイント上昇し、2022年（3.4%）以来、4年ぶりの高水準となった。非労働力人口のうち「休止（特に理由なく休んでいる状態）」人口は2万7000人（1.0%）増え、272万4000人を記録した。ただし、若年層の「休止」人口は2万人減少した。

15歳以上人口のうち就業者の割合を示す雇用率は61.8%で、0.1ポイント上昇した。経済協力開発機構（OECD）の基準である15〜64歳の雇用率は69.2%で、0.3ポイント高まった。

先月の雇用動向は旧正月連休などを考慮し、2月第2週に調査した結果に基づいたものであり、最近の世界経済に衝撃を与えている中東情勢の影響は本格的に反映されていない。政府は中東での戦争が長期化した場合、雇用市場にも波及効果があると見て、対応策を検討中だ。

財政経済部は「3月以降は最近の中東情勢などの地政学的リスクが、経済全般の下押し要因として作用する懸念がある。政府は対外的な不確実性による影響を最小限に抑え、若年層などの雇用脆弱層を支援するための取り組みを強化していく計画だ」と述べた。

（記事提供＝時事ジャーナル）