東国原英夫、息子と“顔出し”2ショット「息子さん格好いい」「優秀なイケメンですね」
元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）が17日、自身のインスタグラムを更新。元妻で俳優・かとうかず子（68）との息子である加藤守さんとの親子2ショットを公開した。
【写真】「息子さん格好いい」凛々しい立ち姿！東国原英夫＆息子の“顔出し”2ショット
守さんは、立教大学からジョージタウン大学の大学院へ進学。その後、ワシントン、日本のシンクタンクに勤務し、日本では公共政策の仕事に従事。2022年には、東国原の政策担当として宮崎県に移住し、現在は地域の活性化に尽力している。またこの日、守さんは自身のインスタの投稿で、長男の誕生を報告していた。
この日東国原は「昨日は国富町！」とつづり、歩道にたたずむ守さんとの2ショットをアップ。親子で協力して仕事に励む姿を披露した。
この投稿には、「お疲れ様です」「息子さん格好いい」「優秀なイケメンですね」「りりしい！立ち振舞い！末は博士か大臣ですねえ」などの声が寄せられている。
【写真】「息子さん格好いい」凛々しい立ち姿！東国原英夫＆息子の“顔出し”2ショット
守さんは、立教大学からジョージタウン大学の大学院へ進学。その後、ワシントン、日本のシンクタンクに勤務し、日本では公共政策の仕事に従事。2022年には、東国原の政策担当として宮崎県に移住し、現在は地域の活性化に尽力している。またこの日、守さんは自身のインスタの投稿で、長男の誕生を報告していた。
この日東国原は「昨日は国富町！」とつづり、歩道にたたずむ守さんとの2ショットをアップ。親子で協力して仕事に励む姿を披露した。
この投稿には、「お疲れ様です」「息子さん格好いい」「優秀なイケメンですね」「りりしい！立ち振舞い！末は博士か大臣ですねえ」などの声が寄せられている。