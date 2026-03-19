INI西洸人、ハイジュエリーまとい登場「身が引き締まる思い」 後藤威尊、許豊凡、田島将吾も
11人組グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊、許豊凡、田島将吾、西洸人が、3月31日発売の『FRaU JAXURY』特集号（講談社）に登場する。
【写真】青春感あふれるジャケット写真
今号では、4人のメンバーが、世界的に評価の高い日本発のラグジュアリーなブランドとそれぞれセッション。今回は、そのうち1枚のビジュアルが先行公開された。
西は、世界的にも人気のハイジュエリー・MIO HARUTAKA（ミオハルタカ）をまとった。「つける人に寄り添い、その人の“ほんもの”を引き出してくれるお守りのような存在だと感じました。繊細で大胆なデザインに日本の職人気質と丁寧さ、品の良さを感じます。これに見合う大人になっていきたいと、身が引き締まる思いです」とコメント。撮影後も興味深津々で、特にブレスレットに心惹かれた様子だった。
「西さんにとっての“ほんもの”とは？」という質問には「僕にとっての“ほんもの”とは“ありのまま”であること」とズバリ。「外側からの影響に合わせようとしたり、のみこまれてしまったりすると、何が本当の自分かわからなくなる。強い意志を持って、恥ずかしがらずに自分を表現していくことが大切なのかな、と思います」と語った。
後藤、許、田島のJAXURYブランドとのセッションビジュアルも、今まで見たことのない仕上がりになっている。そして、それぞれの言葉も、西と同様に新鮮で深い魅力にあふれている。
【写真】青春感あふれるジャケット写真
今号では、4人のメンバーが、世界的に評価の高い日本発のラグジュアリーなブランドとそれぞれセッション。今回は、そのうち1枚のビジュアルが先行公開された。
西は、世界的にも人気のハイジュエリー・MIO HARUTAKA（ミオハルタカ）をまとった。「つける人に寄り添い、その人の“ほんもの”を引き出してくれるお守りのような存在だと感じました。繊細で大胆なデザインに日本の職人気質と丁寧さ、品の良さを感じます。これに見合う大人になっていきたいと、身が引き締まる思いです」とコメント。撮影後も興味深津々で、特にブレスレットに心惹かれた様子だった。
後藤、許、田島のJAXURYブランドとのセッションビジュアルも、今まで見たことのない仕上がりになっている。そして、それぞれの言葉も、西と同様に新鮮で深い魅力にあふれている。